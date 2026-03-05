Planazo gratuito para hoy en Mendoza: música, DJs y promos gastronómicas desde $10.000 en el aniversario de la Arístides

La avenida Arístides Villanueva vuelve a celebrar su aniversario con una jornada especial que reunirá música en vivo, DJs y propuestas gastronómicas para todos los gustos.

Escenarios y artistas

Uno de los puntos principales será el escenario Andes Origen, ubicado sobre calle Huarpes y dedicado al rock. La apertura estará a cargo de DJ Aka Delicia. Más tarde se presentará la banda mendocina Demorados, integrada por Valentín Flores, Pedro Fretes, Juan Pablo Costa y Maximiliano Blaskovic.

También subirá al escenario Esperanzah, cantante que ganó notoriedad tras su paso por el programa televisivo La Voz Argentina.

El cierre llegará con el show de Conociendo Rusia, uno de los proyectos más reconocidos del nuevo pop y rock nacional.

En paralelo funcionará el escenario Sernova, orientado a la música electrónica, con la participación del DJ argentino Ezequiel Arias, además de sets de Valentina Chaves y Puna.

¿A qué hora comienza el evento?

El evento comenzará desde las 17 horas y tendrá dos escenarios con estilos bien marcados: uno dedicado al rock y otro orientado a la música electrónica. La idea es que el público pueda recorrer toda la avenida y elegir entre diferentes propuestas musicales mientras disfruta de la oferta gastronómica del lugar.

Según explicó la subsecretaria de Cultura, Protocolo y Eventos Especiales de la Ciudad, Laura Fuertes, el operativo ya está listo para recibir a miles de personas.

“Estamos esperando que la gente venga y pase una hermosa tarde-noche. El año pasado tuvimos casi 60.000 personas que nos acompañaron”, señaló la funcionaria.

Fuertes recordó que habrá actividades a lo largo de toda la avenida. “Hay dos escenarios: uno dedicado al rock, sobre Huarpes, y otro electrónico. Además, en todo el recorrido de la Arístides hay sorpresas en distintas cuadras para quienes quieran disfrutar algo más tranquilo”, agregó.

Gastronomía y promociones

Durante toda la jornada, los bares y restaurantes del corredor ofrecerán menús especiales y promociones gastronómicas, con combos que partirán desde los $10.000. La iniciativa busca reforzar el perfil de la Arístides como uno de los polos gastronómicos y nocturnos más importantes de la capital mendocina.

“Este año hay propuestas para todas las edades y precios accesibles en los locales”, remarcó Fuertes, quien además destacó que el evento se disfruta caminando y recorriendo la avenida.

Cortes de tránsito

Con motivo del festejo se realizará un operativo especial de tránsito. Durante el armado de los escenarios habrá cortes en Arístides Villanueva entre Tiburcio Benegas y Coronel Rodríguez, y también entre Huarpes y Boulogne Sur Mer.

El día del evento la circulación quedará totalmente interrumpida en la avenida desde las 18 horas, mientras que las calles transversales podrían restringirse de manera preventiva según la cantidad de público.