Planazo gratuito: la Peatonal sarmiento festeja Domingo Patrio con actividades para toda la familia

La Ciudad organiza una jornada especial este 3 de mayo con propuestas gastronómicas para toda la familia, en uno de los principales polos turísticos.

En el marco de los festejos por el mes de mayo, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza presenta una nueva edición de “Domingo en la Sarmiento”, una propuesta gratuita que invita a vecinos y turistas a disfrutar de una jornada única. Bajo el lema “Mi Patria en la Ciudad”, el evento combinará gastronomía, música en vivo, vino y cultura local, ideal para disfrutar este fin de semana largo.

La actividad se realizará este domingo 3 de mayo desde las 11, con una propuesta pensada para todas las edades. El evento se desarrollará sobre la Avenida Sarmiento, en el tramo comprendido entre calles Chile y Belgrano.

Durante la jornada, la zona estará completamente peatonalizada, lo que permitirá a los locales gastronómicos extender mesas y generar un gran paseo al aire libre. La iniciativa se extenderá hasta las 17 horas y se espera una importante concurrencia, tanto de mendocinos como de turistas.

Qué actividades habrá en el Domingo Patrio

La propuesta incluye una amplia variedad de opciones para disfrutar en familia:

Degustaciones de vino en vinerías de la zona, con copas desde $5.000 y opciones premium

en vinerías de la zona, con copas desde y opciones premium Gastronomía local , con menús desde $20.000 en restaurantes adheridos

, con menús desde en restaurantes adheridos Música en vivo , con shows de Banda Melezca y el DJ Nacho Giménez

, con shows de Banda Melezca y el DJ Nacho Giménez Feria de emprendedores y artesanos , con productos regionales

, con productos regionales Espacios recreativos para toda la familia

Desde la organización destacaron que esta iniciativa forma parte de un trabajo conjunto entre el sector público y privado, incluyendo gastronomía, hotelería y vinerías.

El objetivo es fortalecer la actividad económica en Mendoza y posicionar a la ciudad como un destino turístico destacado, especialmente en fechas clave como los festejos patrios.