Planazo gratuito en Mendoza: llega un festival con música, arte y actividades para todos los gustos

Una propuesta multidisciplinaria que reúne distintas expresiones culturales y convoca a artistas locales, todo en un solo lugar.

Llega un planazo gratuito a Mendoza para quienes buscan algo distinto. Es un festival que combina música, arte, danza y mucho más en una jornada pensada para recorrer y disfrutar de distintas propuestas en un solo lugar.

Se trata de la primera edición de El Día del Arte, un encuentro que reunirá distintas disciplinas de la escena contemporánea local. El evento apunta a visibilizar el talento mendocino y generar un punto de encuentro entre artistas y público, con actividades abiertas y accesibles.

Durante toda la jornada, el espacio se transformará en un circuito cultural con propuestas en simultáneo: artes visuales, danza, cine, música en vivo, DJ sets, diseño y gastronomía. La idea es que cada persona pueda armar su propio recorrido y descubrir distintas expresiones en un mismo lugar.

Actividades con entrada libre y gratuita

16:00 horas – Explanada Este : Feria de diseño de indumentaria + food trucks

: Feria de diseño de indumentaria + food trucks 16:00 horas – Sala 1 : Muestra de Artes Visuales

: Muestra de Artes Visuales 17:00 horas – Sala 2 : Proyección de cortos

: Proyección de cortos 18:00 horas – Sala 1: Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza

Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza 18:30 horas – Sala 1: Compañía de Danza Ígneas – “Traición” (Dir. Natacha Gabrielli)

Compañía de Danza Ígneas – “Traición” (Dir. Natacha Gabrielli) 20:00 horas – Explanada Este : LAMOLADORA. Un potente ensamble de percusión que transforma el espacio en una experiencia rítmica y física, donde la energía colectiva y el pulso en vivo marcan el ritmo de la jornada.

: LAMOLADORA. Un potente ensamble de percusión que transforma el espacio en una experiencia rítmica y física, donde la energía colectiva y el pulso en vivo marcan el ritmo de la jornada. 21:00 horas – Explanada Este: DJ Set Santi Lima (New Rock Club) & Julieta Nasif. Un cierre a cielo abierto con una selección musical que cruza estilos y climas, invitando al encuentro y a habitar el festival desde el movimiento, la pista y la celebración.

Actividades con entrada

19:00 horas – Sala 2 : “Mujeres del mismo barro” – Espacio Bailado (Dir. Mariella Scherbousky)

: “Mujeres del mismo barro” – Espacio Bailado (Dir. Mariella Scherbousky) 19:00 horas – Sala 3: “Nerium Park” – Teatro (Dir. Ariel Blasco)

Las entradas para las actividades aranceladas se encuentran disponibles a través de Entradaweb.com.ar.

Esta iniciativa surge con el objetivo de acercar la producción artística local a la comunidad, en un contexto donde muchas veces el acceso a la cultura se vuelve limitado. Por eso, gran parte de las actividades son con entrada libre y gratuita.

Cuándo y dónde es

El festival se realizará el sábado 11 de abril desde las 16 horas, en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza.