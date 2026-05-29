Empleadas domésticas: ¿te corresponde aguinaldo si trabajás por hora?

Los trabajadores del Servicio Doméstico en muchos casos trabajan por hora pero eso no exime a los empleadores a pagar el Salario Anual Complementario.

A medida que se acerca el cierre del primer semestre del año, surge una de las obligaciones más importantes para los empleadores: el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. Este derecho también alcanza a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, estén registrados o no, conforme a lo establecido por la Ley 26.844.

Empleadas Domésticas: ¿quiénes tienen derecho al aguinaldo?

El aguinaldo corresponde a todas las personas que desempeñan tareas en el régimen de trabajo doméstico, sin importar si están registradas o en situación informal. Esto incluye empleadas de limpieza, cuidadoras, cocineros, jardineros, entre otros.

Empleadas domésticas: ¿cómo se calcula el aguinaldo?

El SAC equivale al 50% del mejor sueldo mensual cobrado durante el semestre, considerando todos los conceptos: salario básico, horas extras y viáticos, entre otros. Para el pago de junio de 2025, debe tomarse el sueldo más alto percibido entre enero y junio del mismo año.

¿Qué pasa si no se trabajó el semestre completo?

Quienes no hayan trabajado los seis meses completos recibirán el aguinaldo de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado en ese período. La fórmula para calcularlo es:

(Mejor sueldo del semestre ÷ 12) × cantidad de meses trabajados.

¿Hasta cuándo se paga?

El empleador tiene tiempo hasta el 30 de junio de 2025 para abonar esta obligación. En caso de incumplimiento, el personal puede reclamar el pago correspondiente, incluso en casos de empleo informal.

Para asesoramiento, consultas o acompañamiento en el reclamo de derechos, se puede contactar con el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (UPACP) a través de las redes sociales.

Empleadas Domésticas: ¿a cuánto está la hora en junio del 2026?

El monto a cobrar en estos momentos para la quinta categoría, que es el de las empleadas que trabajan en casas particulares.

Por hora con retiro: $3600

Por hora sin retiro: $ 3862

Es decir, que si una persona trabaja 4 horas por día, le deben pagar $15448 como mínimo