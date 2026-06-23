Planazo en Mendoza: música en vivo, vinos y el lanzamiento del nuevo single de Batos

La banda mendocina celebrará el lanzamiento de “Loco por vos” con un recital especial que también contará con la participación de Mi Amigo Invencible. La propuesta promete reunir a dos de los nombres más reconocidos de la escena musical local.

La escena musical de Mendoza tendrá un nuevo planazo con el regreso de Batos a los escenarios.

La banda presentará oficialmente “Loco por vos“, su nuevo sencillo, en un show que reunirá además a Mi Amigo Invencible, una de las agrupaciones más representativas del rock independiente mendocino.

La canción fue compuesta en colaboración con Gauchito Club, otro de los proyectos más convocantes de la provincia, y marcará un nuevo paso en la carrera del grupo local.

El recital buscará reunir a seguidores de distintas generaciones en una noche dedicada a la música mendocina, con un repertorio que combinará las nuevas canciones de Batos con los temas que ya forman parte de su recorrido.

Como invitados estará Mi Amigo Invencible, banda que continúa consolidando su presencia en los principales escenarios del país y que será parte de una fecha que reunirá a referentes de la escena local.

Además de la propuesta musical, el evento contará con una barra de vinos y cervezas para acompañar la jornada.

Cuándo y dónde será el show de Batos

El recital se realizará el sábado 4 de julio, desde las 18 horas, en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de los canales habilitados por la organización.