Planazo gratis en Mendoza: llega un festival al aire libre con bandas en vivo, patio de comidas y cierre bailable

Un planazo musical reunirá a artistas mendocinos, tendrá puestos gastronómicos, comercios locales y un cierre bailable. La entrada es gratuita.

Música en vivo, distintas bandas sobre el escenario y propuestas para disfrutar durante toda la jornada. Se trata de un planazo que reunirá a la escena del rock mendocino con una celebración especial: los 130 años de uno de los espacios más emblemáticos de la provincia.

La iniciativa se llama “Rock en el Parque” y tendrá una grilla integrada por Turby Waters, Lanestor Band, 100 Pesos, Rookoa Covers, M.E.C., Doble Personalidad, Weedham Roots, Valkyria, Diamond, Heraldos y Polarca.

Además de los recitales, habrá un patio de comidas y puestos de comercios locales.

La propuesta también contempla un cierre bailable para quienes quieran extender el encuentro después de las presentaciones musicales.

El encuentro busca reunir a artistas locales y al público en una jornada dedicada al rock, con diferentes bandas y propuestas para compartir.

Cuándo y dónde será

“Rock en el Parque” se realizará el sábado 7 de noviembre, de 16 a 1 de la madrugada, frente a las churrasqueras del Parque General San Martín.

La es libre y gratuita.

La organización informó que estará prohibido ingresar con papel picado, polvos de colores, espuma, serpentinas, bengalas y fuegos artificiales.

La celebración forma parte de los festejos por los 130 años del Parque General San Martín.