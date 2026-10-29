Liberaron a la conductora del colectivo que atropelló y mató a una nena de dos años en Mendoza

Camila Ivana Cuello Valdéz, imputada por el siniestro vial ocurrido en el microcentro mendocino, recuperó la libertad tras el pago de una fianza. La investigación continúa bajo la calificación de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente.

La conductora del colectivo del City Bus que atropelló y provocó la muerte de una nena de dos años en pleno centro de Mendoza, recuperó la libertad este jueves por la tarde. La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Tránsito y quedó sujeta al pago de una caución real o personal de 5 millones de pesos, en el marco de la causa que investiga el trágico accidente ocurrido en la Ciudad de Mendoza.

Se trata de Camila Ivana Cuello Valdéz, quien había sido imputada el miércoles por homicidio culposo calificado por la conducción imprudente de un vehículo automotor. Según la información difundida sobre la causa, entre los elementos considerados para otorgarle el beneficio se encuentran la ausencia de antecedentes penales y que no conducía bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.

La recuperación de la libertad no implica el cierre de la investigación, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.

Cómo fue el accidente en el microcentro de Mendoza

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 17.50, en la intersección de las calles San Martín y Buenos Aires, en pleno centro mendocino. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el colectivo turístico circulaba por Buenos Aires hacia el oeste y, al girar por San Martín hacia el sur, embistió a la niña y a su abuela, que cruzaban la avenida.

Según los primeros datos de la investigación, ambas atravesaban la calzada por la senda peatonal, de oeste a este. Durante la maniobra, el ómnibus también chocó contra un automóvil que se encontraba estacionado en la zona.

La situación generó un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas.

Tras el impacto, una moto del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar aproximadamente tres minutos después del accidente. A las 17.56 arribó una ambulancia, cuyo personal continuó con las maniobras de asistencia.

Los profesionales realizaron tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP) para estabilizar a la niña, procedimiento que también había iniciado su madre. Debido a la gravedad de su estado, Catalina fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde finalmente falleció.

Qué se investiga en la causa contra la conductora de City Bus

Cuello Valdéz fue imputada por homicidio culposo calificado por la conducción imprudente de un vehículo automotor, una calificación vinculada con la muerte de la niña en el accidente de tránsito.

La fiscalía deberá avanzar en la reconstrucción de la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes. La investigación busca determinar cómo se produjo el impacto durante el giro del colectivo en una de las principales avenidas del microcentro.