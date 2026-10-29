No funciona el sistema de PAMI: no pueden emitir recetas ni pedir estudios ¿cuándo se reestablecerá?

La caída de la página de PAMI afecta a los médicos de cabecera, que no pueden emitir recetas electrónicas, solicitar estudios ni gestionar derivaciones. Desde APPAMIA advirtieron sobre las complicaciones en la atención de los afiliados y, por el momento, no hay una fecha confirmada para la normalización del servicio.

El sistema informático de PAMI está fuera de servicio y genera complicaciones en la atención de los afiliados. La falla impide que los médicos de cabecera realicen trámites esenciales, como emitir recetas electrónicas para medicamentos, solicitar estudios complementarios y gestionar derivaciones. Desde la Asociación de Profesionales de PAMI (APPAMIA) advirtieron que la interrupción afecta el trabajo cotidiano y puede provocar demoras en la atención. Mientras tanto, las causas del inconveniente no están claras y todavía no se informó cuándo volverá a funcionar la plataforma con normalidad.

La situación fue denunciada por la Asociación de Profesionales de PAMI (APPAMIA), que advirtió sobre las dificultades para desarrollar la actividad habitual y el impacto directo en los pacientes.

En Mendoza, el médico de PAMI Gustavo Tanus, representante del sector de los médicos de cabecera, explicó que desde la mañana no podían realizar las operaciones habituales a través del sistema. También indicó que existían versiones diferentes sobre el origen del inconveniente.

PAMI fuera de servicio: qué trámites están afectados

La caída de la plataforma informática afecta a distintas tareas que los médicos necesitan realizar para garantizar la continuidad de los tratamientos. Entre las principales operaciones que quedaron imposibilitadas se encuentran:

Recetas electrónicas: los profesionales no pueden emitir las prescripciones digitales para la medicación habitual de los afiliados.

los profesionales no pueden emitir las prescripciones digitales para la medicación habitual de los afiliados. Pedidos de estudios complementarios: no pueden generar órdenes para análisis, radiografías y otros estudios diagnósticos.

no pueden generar órdenes para análisis, radiografías y otros estudios diagnósticos. Internaciones domiciliarias: se encuentra afectada la carga necesaria para renovar este tipo de asistencia.

se encuentra afectada la carga necesaria para renovar este tipo de asistencia. Derivaciones médicas: los médicos no pueden gestionar las órdenes para derivar pacientes a especialistas o centros de mayor complejidad.

La interrupción genera preocupación, especialmente entre los jubilados y pensionados que necesitan renovar sus medicamentos o continuar con tratamientos que requieren documentación emitida a través del sistema.

Qué dijeron los médicos de PAMI sobre la caída del sistema

Gustavo Tanus explicó que los profesionales se encontraron con la plataforma fuera de servicio desde las primeras horas de la jornada y que no podían realizar las tareas que habitualmente gestionan de manera digital.

Consultado sobre las versiones que señalaban un posible hackeo, el médico aclaró que no se conocían con certeza las causas de la falla.

“Desde esta mañana nos encontramos con la noticia de que no podemos hacer ninguna de las actividades que habitualmente hacemos, como recetas electrónicas, órdenes de derivación y las demás acciones que hacemos con el sistema informático de PAMI”, explicó.

Tanus también señaló que se había comunicado con representantes de Buenos Aires para conocer qué había ocurrido, pero que, según la información que recibió, no coincidían con la explicación que les habían transmitido a los profesionales en Mendoza.

La explicación de PAMI en Mendoza y las dudas sobre el origen de la falla

De acuerdo con el testimonio de Tanus, la Unidad de Gestión Local IV de PAMI en Mendoza comunicó a los médicos que el inconveniente se debía a una falta de electricidad en el sistema.

Sin embargo, el representante de los profesionales afirmó que, en sus comunicaciones con Buenos Aires, le habían indicado que no tenían reportes de un corte de energía que explicara la interrupción.

Qué deben hacer los afiliados de PAMI mientras el sistema no funciona

Ante la imposibilidad de completar los trámites por la vía habitual, Tanus explicó que desde la UGL local se había sugerido a los profesionales recurrir a procedimientos manuales o utilizar otros sistemas electrónicos para confeccionar las recetas y la documentación necesaria, con la posibilidad de incorporar posteriormente la información a la plataforma de PAMI.

No obstante, el médico advirtió que esta alternativa implica una carga adicional de trabajo y puede generar demoras en la atención.

Cuándo se restablecerá el sistema de PAMI

Por el momento, no hay una fecha ni un horario confirmado para el restablecimiento del sistema informático de PAMI, de acuerdo con la información y los testimonios disponibles.

Desde APPAMIA señalaron que las dificultades continuarán hasta que el organismo comunique oficialmente que la plataforma volvió a funcionar con normalidad.