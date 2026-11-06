Planazo en Mendoza: Los Ojos de Todos se presenta en un Sunset a puro rock

La banda mendocina Los Ojos de Todos ofrecerá un show en vivo este domingo 8 de noviembre, desde las 20, en Casa Eviterna, Guaymallén. La propuesta combinará rock, gastronomía y un entorno al aire libre en la previa del feriado.

El rock mendocino tendrá una cita este domingo con una nueva edición del Sunset Rock. Los Ojos de Todos se presentarán el 8 de noviembre a las 20 en Casa Eviterna, ubicada en 9 de Julio 1819, Guaymallén, con un repertorio que repasará su recorrido musical y anticipará parte de la etapa que atraviesa la banda.

La propuesta llega en la víspera del feriado y promete una noche con música en vivo, tapeo y bebidas, en un espacio al aire libre. Además, el lugar cuenta con estacionamiento privado, aunque con capacidad limitada.

Los Ojos de Todos: la banda mendocina que prepara su tercer disco

Los Ojos de Todos (LODT) se consolidó en 2019 con el objetivo de continuar un proyecto musical que algunos de sus integrantes habían comenzado años antes. Desde entonces, la banda grabó dos discos y recorrió distintos escenarios de Mendoza y otras provincias.

Entre sus presentaciones se destacan la Fiesta Provincial de la Cerveza, el Teatro Mendoza y el Teatro Plaza de Godoy Cruz, además de shows en bares y espacios culturales de Mendoza, San Juan y San Luis.

Actualmente, el grupo trabaja en su tercer álbum de estudio, cuyo lanzamiento está proyectado para fines de 2026. La banda también atraviesa una nueva etapa con la incorporación de un integrante.

Quiénes integran Los Ojos de Todos

La formación actual de Los Ojos de Todos está integrada por:

Gustavo “Boli” Pérez: voz.

voz. Guillermo Ostropolsky: teclados.

teclados. Carlos Dipaola: bajo.

bajo. Marcos Fazzio: batería.

batería. César Mazziotti: guitarra.

guitarra. Lucas Rodríguez: guitarra.

Dónde y cómo conseguir las entradas para el Sunset Rock

El show será este domingo 8 de noviembre, a partir de las 20, en Casa Eviterna, ubicada en 9 de Julio 1819, Guaymallén. La jornada contará con música en vivo, tapeo y bebidas. También habrá estacionamiento privado, sujeto a disponibilidad y con cupos limitados.

Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada a través de EntradaWeb: Conseguir entradas para Los Ojos de Todos en Casa Eviterna