“Mosquita muerta”: Edith Hermida perjudicó otra vez a Rocío Robles “por linda” y se picó todo en MasterChef Celebrity

La competencia en MasterChef Celebrity Argentina 2026 no da respiro y las tensiones escalan gala a gala. A la visita de Carlos Vives y al desafío de la hamburguesa se sumó un episodio poco feliz entre Edith Hermida y Rocío Robles. Mirá lo que sucedió, acá.

Bajo la conducción de Wanda Nara y con la supervisión de un exigente jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, este jueves a la noche se vivió una noche controversial en MasterChef Celebrity. Marcada por la creatividad culinaria y los roces entre los concursantes, así se vivió la jornada por El 9 Televida.

El desafío del “empleado del mes” y la visita de Carlos Vives

La consigna de la velada consistió en preparar una hamburguesa completa con papas fritas y un aderezo bien elaborado, aprovechando 3 minutos de mercado y 60 de cocina. La temática giró en torno al concepto de “empleado del mes”, donde los mejores retratos quedarían colgados en el estudio.

El momento distendido de la noche llegó de la mano de Carlos Vives. El músico colombiano visitó el set, recordó sus épocas con un restaurante en un garaje y compartió sus secretos sobre cómo preparar una buena hamburguesa con recetas caseras y diversas.

Nueva polémica: Edith Hermida contra Rocío Robles

La tensión afloró cuando Wanda Nara convocó al frente a Edith Hermida para otorgarle el beneficio de su medalla plateada: contar con cuatro minutos de asesoramiento exclusivo del jurado en lugar de dos. La trampa radicaba en que esos dos minutos extra debían ser quitados a un compañero.

Sin dudarlo y entre risas, la conductora de Bendita volvió a apuntar contra Rocío Robles “por linda” y por considerarla una “mosquita muerta”. La chicana encendió la mecha: la modelo le retrucó recordando su rol en el programa de Beto Casella, mientras que Hermida la catalogó picantemente como “la novia de” Adrián Suar.

Evaluaciones, aciertos y la sentencia a última chance

Grego Rossello y Hernán “Mala Fama” Coronel: Fueron de los más elogiados por el jurado. Grego se ganó el pase directo al balcón con una hamburguesa perfecta y salsa mil islas, mientras que Hernán sorprendió a todos con una original mermelada de panceta y miel.

Pablo Giralt y Elizabeth “La Negra” Vernaci: Lograron convencer a los chefs con buenas combinaciones de sabores y platos muy sólidos, asegurando también su continuidad en la cima.

Edith Hermida: Su hamburguesa quedó chica frente al pan y Betular criticó su salsa de zanahorias tratándola de “sándwich de puré”, a lo que Martitegui sentenció lapidariamente: “La maldad vuelve”.

Tras las devoluciones y una deliberación pareja, el jurado decidió que Josefina “China” Ansa, Rocío Robles, Edith Hermida y Lizy Tagliani queden complicadas y deban revalidar su lugar en la temida gala de última chance.

Seguí todas las galas, los cruces y todo lo que sucede en las cocinas más famosas del país en la pantalla de El 9 Televida.