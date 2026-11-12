Planazo con cine gratis en Mendoza: cuándo y dónde ver un clásico de los 90 en pantalla grande

Este planazo se trata de una película dirigida por Tim Burton y protagonizada por figuras reconocidas de Hollywood. La función será gratuita y las localidades se entregarán por orden de llegada.

El cine de los años 90 tendrá un lugar especial en la cartelera mendocina con la proyección de una película que reunió a algunos de los personajes más conocidos del universo de los superhéroes.

Se trata de una producción de Tim Burton que combina acción, fantasía y una estética gótica muy particular.

La propuesta permitirá volver a ver en pantalla grande “Batman regresa” (Batman Returns), estrenada en 1992 y protagonizada por Michael Keaton, Danny DeVito y Michelle Pfeiffer.

La película es la segunda entrega de Batman dirigida por Burton y se distingue por su interpretación oscura de Ciudad Gótica, con escenarios sombríos, personajes excéntricos y una ambientación navideña que contrasta con los conflictos que atraviesan la historia.

La trama presenta a Batman, interpretado por Michael Keaton, frente a dos amenazas que ponen en peligro a Ciudad Gótica. Una de ellas es el Pingüino, encarnado por Danny DeVito, un personaje que aparece desde las alcantarillas y busca ocupar un lugar de poder en la ciudad.

Para avanzar con sus planes, establece una alianza con Max Shreck, un empresario corrupto interpretado por Christopher Walken. En paralelo, Batman se cruza con Selina Kyle, una secretaria que, después de sufrir un intento de asesinato, adopta una nueva identidad: Gatúbela.

Michelle Pfeiffer interpreta a este personaje, que desarrolla una relación compleja con el protagonista y ocupa un lugar central en el enfrentamiento que atraviesa la película.

Cuándo y dónde es

La proyección se realizará en el Cine Teatro Imperial, ubicado en Pablo Pescara 323, en Maipú.

La función está prevista para el viernes 13 de noviembre a las 21 horas y tendrá entrada gratuita. Quienes quieran asistir deberán ir presencialmente a la boletería del teatro, desde las 20 horas, una hora antes del comienzo.

Las entradas se entregarán por orden de llegada, con un máximo de una por persona y hasta completar la capacidad de la sala. No se requiere reserva previa por internet.