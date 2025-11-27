Pilotos de Turismo Nacional y TC2000 sueltos en las bodegas de Mendoza

En la previa del Gran Premio Coronación, los pilotos combinaron automovilismo y enoturismo. Además aprovecharon para recorrer la provincia yantes de la definición del campeonato.

El Gran Premio Coronación del Turismo Nacional y Turismo Carretera 2000 marcará este fin de semana el regreso de las competencias a San Martín, un escenario que hacía muchos años no recibía una definición de campeonato. La cita será entre el 28 y el 30 de noviembre en el Autódromo Ciudad de San Martín, donde se espera un marco multitudinario.

En la previa de la gran final, los pilotos Julián Santero, Bernardo Llaver, Lucas Vicino y Gonzalo Antolín aprovecharon su paso por la provincia para recorrer bodegas y participar de actividades de promoción. La visita se convirtió en una acción clave para mostrar a Mendoza como un destino que combina deporte, turismo y cultura.

Los corredores destacaron la importancia de vivir la definición de la copa desde un lugar tan emblemático de Mendoza como el autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín.

El regreso del Turismo Nacional y TC2000 a este circuito genera una expectativa especial entre los fanáticos. La comunidad local se prepara para recibir a miles de visitantes y disfrutar de tres jornadas de pura adrenalina, con entrenamientos, clasificaciones y finales que definirán la temporada.

La presencia de figuras como Santero, Llaver, Vicino y Antolín en actividades fuera de la pista también refuerza el vínculo con el público mendocino. La combinación de automovilismo y enoturismo potencia la promoción de la provincia en todo el país.

El cronograma incluye además una actividad especial el viernes por la tarde en el Paseo de la Patria de San Martín, donde los pilotos firmarán autógrafos y los autos recorrerán las calles céntricas, ofreciendo un espectáculo único antes de la acción en pista.