Piden ayuda para una familia mendocina que tuvo un grave accidente en Brasil

Una mujer y su hijo pequeño, oriundos de Rivadavia, resultaron con graves fracturas. La familia busca ayuda para poder afrontar los gastos de salud y traslado hacia la provincia.

Un grave accidente en Brasil dejó a una familia mendocina en una situación crítica y generó una campaña solidaria para colaborar con los gastos médicos y el traslado sanitario. El hecho ocurrió el martes pasado por la mañana, en la ciudad de Rosario do Sul, en el estado de Río Grande do Sul, cuando el vehículo en el que viajaban colisionó contra un camión en la ruta BR 290.

La familia, oriunda de Rivadavia, se dirigía hacia Florianópolis para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, el viaje se transformó en una pesadilla cuando el Fiat Cronos en el que se trasladaban impactó violentamente contra un camión Mercedes Benz 1620, provocando serias consecuencias.

Como resultado del siniestro, Mariángeles Vallejo, de 33 años, y su hijo de 7 años sufrieron fracturas graves y debieron ser hospitalizados de urgencia en un centro de salud de la zona. El padre, Abel Cáceres, y el resto de los hijos que viajaban en el vehículo no habrían sufrido lesiones de la misma magnitud.

El estado de salud de la mujer y del menor requiere atención médica compleja, lo que incrementa la preocupación de la familia no solo por la evolución clínica, sino también por los altos costos de internación en el exterior. A esta dificultad se suma la imposibilidad de conseguir una ambulancia para el traslado hacia Argentina, por lo que se evalúa la opción de un avión sanitario, con un costo aún mayor.

Ante este panorama, familiares y amigos iniciaron una colecta solidaria para poder afrontar los gastos médicos y garantizar el regreso seguro a Mendoza. La campaña busca movilizar a la comunidad mendocina y a quienes deseen colaborar con esta causa.

El abuelo de los menores, Rufino, habilitó un alias de Mercado Pago para recibir donaciones: julinani.mp, a nombre de Marcos Nicolás Vallejo. El objetivo es reunir fondos suficientes para cubrir la internación en Brasil y el eventual traslado sanitario hacia la provincia.