Picnic saludable para disfrutar una salida al aire libre en primavera

Con la llegada de los días templados, cada vez más personas eligen ir a espacios verdes a pasar el día. Desde wraps integrales hasta infusiones frías, esta tendencia crece como ritual de autocuidado y conexión con lo simple.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, los espacios verdes se convierten en escenario ideal para compartir momentos al aire libre. El picnic saludable emerge como una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan combinar disfrute, bienestar y alimentación consciente. Lejos de los clásicos ultraprocesados, hoy se imponen opciones frescas, nutritivas y fáciles de transportar.

“Un picnic no tiene por qué ser sinónimo de comida rápida o poco equilibrada. Con algo de planificación, se puede armar un menú que sea rico, práctico y saludable”, explica la licenciada en Nutrición Mariana Alzaga, especialista en alimentación. Según la profesional, los alimentos frescos de estación no solo aportan más sabor, sino que también son más accesibles y sostenibles.

Entre las opciones más recomendadas se destacan los wraps integrales con vegetales grillados y hummus, las tartas caseras con masa de harina integral y rellenos de calabaza o espinaca, y los snacks naturales como frutos secos, frutas cortadas o barritas de avena caseras. “La clave está en evitar los productos con exceso de sodio, azúcares añadidos y conservantes”, advierte Alzaga.

Además de la comida, el entorno y la experiencia también influyen en el bienestar. “El contacto con la naturaleza tiene efectos positivos sobre el estado de ánimo y la salud mental. Un picnic puede ser una oportunidad para reconectar con lo simple, compartir sin pantallas y disfrutar del presente”, señala la psicóloga Laura Paredes, quien estudia el impacto de los espacios verdes en la calidad de vida urbana.

Para quienes buscan sumar un toque creativo, se pueden incorporar infusiones frías caseras como limonada con jengibre, agua saborizada con frutas o té verde con menta. También es posible incluir juegos de mesa livianos, libros o música portátil para enriquecer la experiencia sin necesidad de grandes despliegues.

La primavera invita a salir, respirar y disfrutar. Y el picnic, lejos de ser una salida improvisada, puede convertirse en un ritual de autocuidado y conexión. Con ingredientes simples, planificación y una mirada consciente, es posible transformar una comida al aire libre en una experiencia saludable, sustentable y memorable.