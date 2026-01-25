Personas evacuadas, árboles caídos, rutas afectadas y viviendas dañadas: el relevamiento de daños de la tormenta del sábado en Mendoza

El informe oficial detalla el impacto del temporal en distintos departamentos de Mendoza, con evacuaciones, crecidas de cauces, caída de árboles y postes, además de viviendas afectadas por las intensas lluvias.

Las tormentas registradas entre el sábado 24 y la madrugada del domingo 25 de enero generaron un importante despliegue de Defensa Civil de distintos municipios en Mendoza.

De acuerdo con el relevamiento oficial, se contabilizaron 177 novedades en distintos departamentos, con evacuaciones, crecidas de cauces, caída de árboles y postes, además de viviendas afectadas por el agua.

Relevamiento de daños por tormentas

Las Heras (Uspallata)

Ruta 149: Transitable con precaución al momento.

Ruta 52 y 13: Intransitables por crecida de cauce.

Ciudad

Cables cortados/caídos: 01

Árboles y ramas caídas: 07

Filtración de techo: 01

Total: 09

Tunuyán

Crecida en Los Badenes de calle Aguirre. Trabaja Delegación Municipal y Vial: 01

Total: 01

San Rafael

Corte de pasos de El Molino y Pobre Diablo: 01

Árboles y ramas caídas: 07

Personas evacuadas: 65.

Total: 73

Lavalle

Árbol caído: 07

Poste caído: 02

Desborde de canal: 01

Total: 10

Santa Rosa

Árboles caídos: 05.

Filtraciones de techo: 04

Postes caídos: 02

Total: 11

Godoy Cruz

Árboles y ramas caídas: 11

Filtración de techo: 01

Total: 12

Guaymallén

Árbol caídos: 34

Postes caídos: 11

Filtraciones de techo: 08

Viviendas anegadas: 06

Total: 59

Maipú

Árboles y ramas caídas: 01

Transformador/cables en cortocircuito: 01

Total: 02

Hasta el momento, no se tienen novedades de lo ocurrido en las zonas de San Carlos, La Paz, Junín, General Alvear, Rivadavia y San Martín.

Pronóstico del tiempo para este domingo

Este domingo 25 de enero, Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla y naranja debido al desarrollo de tormentas fuertes a severas, acompañadas de abundante lluvia, intensa actividad eléctrica y probabilidad de granizo.

Alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca la cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y el Valle de Uco, con probabilidad de granizo. En el llano la inestabilidad se intensifica a partir de la tarde.

Alerta naranja

Para el resto de la provincia rige una alerta naranja para las horas de la tarde y la noche.

Se prevén tormentas fuertes a localmente severas, con granizo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y precipitaciones abundantes en cortos períodos, con acumulados estimados entre 30 y 60 mm, que podrían superarse de manera localizada.

La temperatura para este domingo se mantendrá elevada. La máxima rondará los 35ºC , mientras que la mínima llegó a los 21ºC.