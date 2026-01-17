Perdió el control del auto, chocó y dejó un saldo de seis heridos, entre ellos un adolescente en grave estado

El hecho ocurrió en la lateral Este del Acceso Sur, a la altura de Carrodilla, donde un Renault Megane embistió el guardarraíl y varios vehículos estacionados. Los acompañantes fueron trasladados a distintos hospitales.

Un grave accidente se registró en la noche del viernes en Carrodilla cuando un vehículo perdió el control y terminó impactando contra el guardarraíl y varios autos estacionados en la lateral Este del Acceso Sur, frente al frigorífico De Carolis.

El hecho ocurrió a las 23.26 y fue reportado a través de un llamado al 911 que alertaba sobre posibles víctimas atrapadas. De inmediato se desplazaron efectivos de la Comisaría 47° y personal del SEC, quienes constataron que se trataba de un Renault Megane conducido por un hombre de más de 50 años.

En el rodado viajaban cinco acompañantes: de entre 20 y 35 años y un menor de 14 años. Todos resultaron con lesiones de distinta consideración y fueron trasladados al hospital Paroissiens, mientras que el adolescente fue derivado al hospital Humberto Notti.

El menor ingresó en delicado estado de salud y, tras ser examinado por el médico de guardia, se le diagnosticó fractura de cráneo, fractura intercostal con neumotórax, permaneciendo bajo estricta observación.

El conductor, por su parte, fue sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 0,00 g/l, descartando consumo de alcohol al momento del siniestro.

En el impacto, además del guardarraíl, resultaron dañados varios vehículos estacionados en la zona: un Fiat Cronos, Fiat Fire, Fiat Palio y un Chrysler Cruiser.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que investiga las causas por las cuales el conductor perdió el dominio del rodado y provocó el accidente.