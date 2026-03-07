Pepe Cibrián en el Carrusel de la Vendimia 2026: “a mí como argentino me conmueve, me llena de alegría, de orgullo”

El reconocido director y dramaturgo argentino vivió por primera vez la celebración mendocina y destacó el valor cultural y simbólico de la fiesta que cada año reúne tradición, arte y comunidad.

El reconocido dramaturgo y director teatral Pepe Cibrián Campoy fue uno de los invitados especiales de la Fiesta Nacional de la Vendimia y no ocultó su emoción al vivir por primera vez de cerca la celebración más importante de Mendoza.

Durante la transmisión especial del Carrusel por Canal 9 Televida, el creador de grandes clásicos del teatro musical argentino compartió su mirada sobre la fiesta, la cultura mendocina y el valor de las tradiciones que, según afirmó, son fundamentales para la identidad del país.

“Estoy muy conmovido porque nunca había tenido la posibilidad de venir a ver y compartir una Vendimia”, expresó apenas comenzó la charla. “Estar acá es vivir algo volcánico, emocional, patriótico. Es un ritual, y los rituales se están perdiendo en muchos lugares”.

Para el director de obras emblemáticas como Drácula y Calígula, lo que ocurre en Mendoza durante estos días es una experiencia cultural única que debería ser más conocida en todo el país. “En Buenos Aires no hay cosas así. Esto es una vivencia enorme, un espectáculo y una tradición que llena de orgullo”, sostuvo.

También habló sobre los símbolos de la fiesta, entre ellos la figura de la reina nacional de la Vendimia. Cibrián destacó el valor que tiene esta elección para las familias y las comunidades de cada departamento. “Me parece que la reina es un símbolo que reúne a todas. Representa a todas las reinas en una sola figura”, reflexionó. “Después, claro, está el lado humano, porque todas sueñan con ese lugar, pero es parte de lo que genera la emoción de la fiesta”.

Cibrián también se mostró sorprendido por la magnitud del espectáculo que se realiza en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde cada año cientos de artistas participan del acto central. “Es impresionante todo lo que implica. Son espectáculos y vivencias únicas”, comentó, mientras observaba el paso de las agrupaciones gauchas y los cuadros tradicionales del Carrusel.

El director incluso bromeó con la posibilidad de inspirarse en la fiesta para una futura producción: “A lo mejor hago un musical de la Vendimia”.

Más allá de la celebración, el dramaturgo dejó una reflexión sobre el valor del arte en las provincias y la importancia de apoyar la cultura local.

“Hay que defender la cultura de cada lugar. En Mendoza hay muchísimo talento”, afirmó. “A los artistas les digo que no se vayan. Peleen por su lugar, porque el país también se construye desde cada provincia”.

Cibrián contó además que actualmente se encuentra trabajando en una nueva producción teatral: “Drácula Resurrección”, una continuación del clásico musical que planea estrenar este año. Pero antes de volver a los ensayos, decidió tomarse unos días para disfrutar de la Vendimia “Quería vivir esto con alegría”, dijo. “Como argentino, me conmueve profundamente”.