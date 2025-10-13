Peluqueros de Maipú se unieron en una campaña solidaria: cortar el pelo gratis para hacer pelucas para pacientes con cáncer

En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Asociación de Peluqueros de Maipú lanzó una campaña solidaria que invita a donar cabello para confeccionar pelucas destinadas a pacientes oncológicos.

En octubre, mes en el que se refuerza la lucha contra el cáncer de mama, un grupo de profesionales mendocinos decidió sumarse con una acción solidaria. La Asociación de Peluqueros de Maipú anunció una iniciativa que busca recolectar cabello para confeccionar pelucas que serán donadas a pacientes con cáncer, en colaboración con Fundavita, una reconocida fundación local que brinda apoyo a personas en tratamiento oncológico.

Durante todo octubre, los peluqueros del departamento estarán ofreciendo cortes gratuitos a quienes deseen donar su cabello. La iniciativa busca generar conciencia y, al mismo tiempo, reunir la mayor cantidad posible de mechones para transformarlos en pelucas destinadas a pacientes que han perdido su cabello a causa de los tratamientos contra el cáncer. “Se trata de una campaña de recolección de cabello que será donada a Fundavita para confeccionar pelucas para pacientes oncológicos”, expresó Gastón de La Reta a elnueve.com.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de Mendoza, en los últimos cinco años el sistema público detectó cerca de 500 nuevos casos de cáncer de mama en la provincia. A nivel mundial, millones de mujeres padecen esta enfermedad, que sigue siendo una de las principales causas de muerte oncológica femenina.

Mendoza: ¿Cómo participar de la donación de cabello?

Los interesados en colaborar pueden acercarse a cualquiera de las peluquerías adheridas en el departamento de Maipú. En algunos salones se solicita turno previo, por lo que se recomienda consultar antes de asistir. Para que el cabello pueda ser utilizado, debe tener una longitud mínima de 30 centímetros.

Además, el 20 de octubre, los peluqueros realizarán una jornada especial en la sede del Honorable Concejo Deliberante de Maipú, donde estarán cortando el cabello de 10 a 13 horas.

Quienes deseen participar o recibir más información también pueden comunicarse con Gastón De La Reta al 261 526-3378, o acercarse directamente a su peluquería ubicada en Luzuriaga.