Peajes en el Acceso Este: cuándo comenzarán a cobrarse, cómo funcionarán y quiénes pagarán menos

El Gobierno de Mendoza confirmó que el sistema de peajes se implementará una vez que finalicen las obras viales financiadas con el resarcimiento por la promoción industrial. Habrá descuentos para usuarios frecuentes, tarifas diferenciales para el transporte de cargas y el objetivo será garantizar el mantenimiento de las rutas.

El Gobierno de Mendoza avanza con el diseño del futuro sistema de peajes que se instalará en los principales accesos y rutas que actualmente se encuentran en proceso de recuperación. Aunque la medida ya está definida, el gobernador Alfredo Cornejo aclaró que el cobro no comenzará hasta que todas las obras estén completamente terminadas.

La iniciativa forma parte del plan de modernización vial financiado con los fondos del resarcimiento por la promoción industrial y busca generar recursos permanentes para conservar la infraestructura y evitar el deterioro de los caminos.

Cuándo empezarán a funcionar los peajes en el Acceso Este

Durante una actividad oficial en Junín, Cornejo explicó que los mendocinos no deberán pagar ningún peaje mientras las obras continúen en ejecución.

El mandatario sostuvo que el sistema recién entrará en vigencia cuando los trabajos estén concluidos al 100% y aseguró que el objetivo principal no será recuperar la inversión realizada, sino garantizar el mantenimiento permanente de las rutas.

“El sistema de peaje va a ser muy razonable y estará destinado al mantenimiento de las rutas. Es lo que debería haberse hecho siempre para evitar el deterioro que sufrieron durante tantos años”, afirmó el gobernador.

Cómo será el sistema de cobro y qué beneficios tendrán los usuarios frecuentes

Uno de los aspectos que adelantó el Ejecutivo provincial es que el esquema tendrá un funcionamiento similar al del transporte público. Los automovilistas que utilicen con frecuencia las rutas alcanzadas por el sistema accederán a tarifas promocionales, mientras que quienes transiten de manera ocasional abonarán un valor mayor.

Según explicó Cornejo, la intención es aplicar un criterio de movilidad que premie el uso habitual de las vías y reduzca el impacto económico sobre quienes circulan todos los días por motivos laborales o personales.

Aunque todavía no se informaron los valores ni el mecanismo definitivo de cobro, desde el Gobierno trabajan en un sistema automatizado que permita mantener la fluidez del tránsito y minimizar las demoras.

Qué rutas de Mendoza tendrán peajes

El plan contempla la instalación de peajes en varias de las rutas intervenidas con fondos provinciales y nacionales.

Entre ellas figuran:

Acceso Este (Ruta Provincial 22) .

. Acceso Sur (Ruta Nacional 40) .

. Doble Vía del Este .

. Ruta Nacional 143 .

. Ruta Provincial 171 .

. Ruta Provincial 153 .

. Ruta Panamericana (Ruta 82).

En el caso de la Ruta 82, una vez finalizadas las obras financiadas mediante un crédito del BID, volverá a implementarse el peaje que históricamente funcionó en el sector del túnel Cacheuta-Potrerillos.

El transporte de cargas pagará una tarifa diferencial

El Gobierno provincial también confirmó que los camiones no abonarán la misma tarifa que los vehículos particulares. Cornejo explicó que el transporte pesado es el que genera el mayor desgaste sobre la infraestructura vial y adelantó que se instalarán balanzas para controlar el peso de las unidades y determinar un esquema tarifario acorde al impacto que producen sobre la calzada.

“Sabemos que la carga pesada es la que más deteriora las rutas y también habrá un sistema de balanzas para determinar quién debe pagar más”, señaló. La Provincia considera que este mecanismo permitirá distribuir con mayor equidad los costos de mantenimiento y preservar el estado de las rutas a largo plazo.

El objetivo: mantener las rutas en buen estado

Desde el Ejecutivo remarcan que la creación del sistema de peajes busca garantizar una fuente estable de financiamiento para conservar las obras que actualmente se ejecutan con parte de los US$1.023 millones del resarcimiento por la promoción industrial.

La recaudación obtenida será destinada al mantenimiento, conservación y futuras intervenciones sobre la red vial, con el objetivo de evitar que los caminos vuelvan a deteriorarse como ocurrió durante las últimas décadas.

Si bien todavía restan definiciones sobre los montos, la modalidad de cobro y la ubicación exacta de cada estación, el Gobierno aseguró que todos esos detalles serán presentados oficialmente una vez que las obras estén finalizadas y antes de la puesta en funcionamiento del sistema.