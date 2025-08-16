Paso Cristo Redentor: reabrió este sábado tras un sorpresivo cierre que complicó a cientos de viajeros

El corredor internacional quedó habilitado en ambos sentidos desde esta mañana. Autoridades de Chile y Argentina definieron los horarios de circulación y piden a los conductores organizar su viaje.

Después de un cierre sorpresivo que generó malestar entre los conductores, el Paso Internacional Cristo Redentor reabrió este sábado 16 de agosto y ya se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos.

La decisión fue confirmada por las autoridades de Chile y Argentina, lo que trajo alivio a quienes necesitaban cruzar la cordillera durante este fin de semana largo.

El horario de transitabilidad se fijó entre las 9 y las 21 horas, aunque el cierre de barrera en Uspallata se realizará a las 19 horas. Por eso, se recomienda a los automovilistas planificar el viaje con tiempo para evitar complicaciones en la ruta.

⚠️Complejo Los Libertadores: a partir de mañana se habilita el corredor internacional para todo tipo de vehículos. Más información 👇🏻 pic.twitter.com/dDLJ4IWni5 — CF Los Libertadores (@CFLosLibertador) August 16, 2025

Lo que pasó el viernes

Durante la jornada del viernes, el paso permaneció cerrado de manera inesperada. Mientras desde Argentina se anunciaba la apertura habitual, el lado chileno comunicó la decisión de mantenerlo clausurado como medida preventiva, basándose en un pronóstico de nevadas.

La situación tomó por sorpresa a los viajeros, ya que en la Alta Montaña el clima se mantenía estable. Esto provocó largas filas sobre la Ruta Nacional 7 y quejas de los automovilistas que vieron frustrados sus planes. Incluso el coordinador general del complejo, Justo José Báscolo, admitió su sorpresa al recibir la notificación chilena, luego de haber acordado previamente la habilitación del corredor.