Paso Cristo Redentor: reabre en el inicio del fin de semana largo

Tras el cierre por mal tiempo en la cordillera, el cruce internacional vuelve a funcionar con normalidad.

El Paso Internacional Paso Cristo Redentor volverá a habilitarse este sábado 21 de marzo desde las 9 horas, luego de permanecer cerrado por condiciones climáticas adversas en Alta Montaña. La reapertura permitirá la circulación en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

La decisión fue confirmada por la Coordinación del Centro de Frontera, dependiente del Ministerio del Interior, tras una evaluación de la situación meteorológica en la zona cordillerana.

Desde el organismo recomendaron a quienes tengan previsto viajar que organicen el traslado con anticipación y consulten los canales oficiales para evitar demoras o inconvenientes.

Por qué estuvo cerrado el Paso Cristo Redentor

El cruce había sido cerrado de manera preventiva luego de que autoridades de Argentina y Chile advirtieran sobre un frente de inestabilidad que afectaría principalmente al lado chileno de la cordillera.

Según informaron, se esperaban lluvias intensas y posibles tormentas, especialmente durante la madrugada del viernes. Por ese motivo, se interrumpió el tránsito desde las 11 horas en las zonas de Uspallata y Guardia Vieja, mientras que el cierre total del paso se concretó a partir de las 13.

En ese momento, se había anticipado que la reapertura sería evaluada este sábado a primera hora, en función de cómo evolucionaran las condiciones del tiempo. Finalmente, tras un nuevo análisis, las autoridades confirmaron la habilitación del corredor internacional justo en el inicio del fin de semana largo.

Pronóstico del tiempo para este fin de semana

El cielo se presenta cubierto en gran parte de la provincia, con probabilidad de lluvias en el Sur y el Valle de Uco durante la mañana.

El viento sopla leve del sector sur en las primeras horas, principalmente en el Este y el Norteprovincial. A partir de media mañana comienza a rotar al norte, manteniéndose en forma leve hasta la noche.

Con el correr de las horas, las condiciones tienden a mejorar en el llano, especialmente hacia el mediodía, aunque el cielo se mantendrá entre nublado y parcialmente nublado durante el resto de la jornada.

En alta montaña, en tanto, el día arranca con inestabilidad y probabilidad de lluvias débiles, con una mejora prevista hacia media mañana. Sin embargo, persistirá la nubosidad durante gran parte del día.

La temperatura acompaña este inicio de otoño: se espera una máxima cercana a los 21°C y una mínima de 13°C.

Para el domingo, el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones.

Se espera cielo despejado durante gran parte del día y un ascenso de la temperatura, con máximasque podrían alcanzar los 25°C.

Además, desde el mediodía se prevé la presencia de viento Zonda en sectores del Sur provincial, elValle de Uco y áreas de precordillera, con velocidades cercanas a los 35 km/h.

Hacia la noche, ingresará viento del sur, lo que provocará un nuevo cambio de condiciones y aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias débiles en algunas zonas.

En alta montaña, el domingo estará marcado por mal tiempo y precipitaciones durante gran parte del día, mejorando hacia la noche.