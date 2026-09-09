Paso Cristo Redentor: reabierto con horarios limitados y precauciones por el clima

Tras varios días de cierre preventivo, el corredor internacional que conecta Mendoza con Chile vuelve a estar operativo, aunque bajo estrictas medidas de seguridad por las condiciones meteorológicas en alta montaña.

El Paso Internacional Cristo Redentor será habilitado nuevamente este miércoles desde las 10 para el tránsito de todo tipo de vehículos, incluyendo transporte de cargas, colectivos y particulares. La reapertura se da en un contexto de inestabilidad climática en la cordillera, con presencia de nevadas débiles y sectores con hielo en la calzada, lo que obliga a extremar la precaución al momento de circular.

Según informaron las autoridades, el cruce estará disponible en horarios restringidos: de 10 a 21 horas en Argentina y de 8 a 20 en Chile. Además, se estableció el cierre de barreras en Uspallata a las 19 y en Guardia Vieja a las 18, con el objetivo de garantizar un flujo ordenado y seguro de vehículos en ambos sentidos.

La decisión de habilitar el paso responde a la necesidad de normalizar el tránsito tras la suspensión del martes, cuando un frente frío obligó a interrumpir la circulación por acumulación de nieve. Sin embargo, se aclaró que la medida es provisoria y que la continuidad de la apertura dependerá de la evolución del clima en los próximos días.

Entre las recomendaciones oficiales, se destaca la obligatoriedad de portar cadenas para neumáticos, además de conducir con máxima precaución debido a la presencia de hielo en sectores críticos de la ruta. Los organismos de control remarcaron que los usuarios deben planificar el viaje con antelación y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Sistema Cristo Redentor.