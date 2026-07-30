Paso Cristo Redentor: los camioneros piden prioridad para cruzar cuando reabra y cómo sería el operativo

Vialidad Nacional avanza con el despeje de la Ruta 7 tras llegar a Las Cuevas luego de 12 días de aislamiento. Mientras el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado desde hace 16 días, los camioneros solicitan que el transporte de carga tenga prioridad cuando se habilite nuevamente el corredor internacional.

Después de doce días de aislamiento, las máquinas de Vialidad Nacional lograron llegar este miércoles a la localidad de Las Cuevas, un avance considerado clave en las tareas de despeje de la Ruta Nacional 7. El operativo permitió abrir una brecha sanitaria para asistir a la zona y avanzar con la evacuación de las 18 personas que permanecían incomunicadas.

Sin embargo, la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor todavía no tiene una fecha confirmada. Las autoridades estiman que las nevadas continuarán hasta el 5 de agosto y, una vez finalizadas, aún serán necesarios varios días de trabajo para dejar el corredor en condiciones seguras para el tránsito.

Continúan los trabajos en Alta Montaña

Actualmente, el tránsito está habilitado únicamente hasta el kilómetro 1217 de la Ruta Nacional 7, lo que permite a los turistas llegar hasta la zona de Los Puquios para disfrutar de la nieve. Sin embargo, desde Puente del Inca hacia la boca del túnel internacional permanece el sector más complicado.

Entre Puente del Inca y el túnel hay aproximadamente entre 15 y 18 kilómetros donde todavía solo existe una brecha sanitaria abierta sobre la nieve. Durante casi dos semanas sin tareas de despeje, la acumulación se transformó en hielo, dificultando el avance de la maquinaria.

El objetivo ahora es ensanchar ese corredor para habilitar ambas manos de circulación y dejar al descubierto la carpeta asfáltica. Recién entonces podrán realizarse los trabajos de mantenimiento con sal para evitar la formación de hielo.

Uno de los puntos más críticos es la denominada “zona del Corpiño”, un sector donde la sombra permanece durante gran parte del día, favoreciendo el congelamiento del agua y aumentando el riesgo de siniestros viales.

El paso lleva 16 días cerrado

Este jueves se cumplen 16 días de cierre del Paso Internacional Cristo Redentor debido al intenso temporal de nieve que afecta tanto al lado argentino como al chileno de la cordillera.

Mientras que en Chile ya lograron despejar gran parte de los Caracoles y avanzar hasta Portillo, aún resta intervenir el tramo más complejo hasta el límite internacional, donde las condiciones son similares a las del lado argentino.

Los organismos de Alta Montaña manejan como referencia los pronósticos meteorológicos de ambos países, que indican nuevas nevadas hasta el 5 de agosto. Incluso desde Chile advirtieron que podrían necesitar hasta diez días adicionales para dejar completamente habilitada la ruta.

APROCAM pide que primero crucen los camiones

En paralelo a las tareas de despeje, representantes de la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM), junto con autoridades de Vialidad Nacional, Migraciones y Senasa, comenzaron a trabajar en el protocolo que se aplicará cuando finalmente se habilite el corredor internacional.

El principal pedido del sector transportista es que durante la primera jornada solo puedan circular camiones de carga.

El presidente de APROCAM explicó que la medida ya fue utilizada en otras oportunidades con buenos resultados, ya que permite descomprimir rápidamente la gran cantidad de vehículos pesados que permanecen varados.

Actualmente hay más de 1.500 camiones estacionados en distintas playas de espera de Mendoza, mientras continúa vigente el operativo de contención para evitar congestiones sobre la Ruta Nacional 7.

Cómo sería el operativo cuando reabra el corredor

Entre las alternativas que analizan las autoridades figura la conformación de cápsulas de hasta 150 camiones que partirían desde la playa de estacionamiento de Destilería hacia la frontera.

Además, los camiones mendocinos que aún permanecen en sus empresas podrían ingresar de manera ordenada a las playas de espera para sumarse al operativo cuando llegue el momento de la reapertura.

Desde APROCAM señalaron que el protocolo deberá coordinarse con las autoridades chilenas para garantizar un tránsito ordenado y seguro en ambos sentidos de circulación.

Sin fecha confirmada para la reapertura

Por el momento, las autoridades no establecen una fecha concreta para la habilitación del Paso Cristo Redentor. Todo dependerá de que cesen las nevadas previstas para los próximos días y de que las máquinas logren despejar completamente los sectores más comprometidos de la alta montaña.

Mientras tanto, continúan los trabajos de Vialidad Nacional para transformar la actual brecha sanitaria en un corredor apto para el tránsito, condición indispensable antes de permitir nuevamente la circulación internacional.