Paso Cristo Redentor: lleva más de 20 días cerrado y la nieve sigue complicando la reapertura hacia Chile

El histórico temporal que afecta a la cordillera mantiene bloqueado el principal corredor internacional entre Argentina y Chile. Hay unos 1.800 camiones varados, más de 300 personas evacuadas y los pronósticos anticipan nuevas nevadas hasta el próximo fin de semana.

El Paso Cristo Redentor atraviesa uno de los cierres más prolongados de los últimos años. El intenso temporal de nieve en Alta Montaña, que ya supera los 20 días consecutivos, continúa impidiendo la circulación entre Mendoza y Chile, mientras las máquinas de Vialidad Nacional trabajan contrarreloj para despejar la Ruta Nacional 7. Aunque se espera una breve mejora entre martes y miércoles, las autoridades advierten que un nuevo frente frío volverá a complicar el panorama y, por ahora, no existe una fecha confirmada para reabrir el corredor internacional.

Las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas en la cordillera mendocina. Según los pronósticos oficiales, las nevadas persistirán, con distinta intensidad, hasta al menos el sábado 8 de agosto.

Durante este lunes continuó nevando en sectores de Puente del Inca, Los Penitentes y especialmente en la zona de Las Cuevas, donde la acumulación de nieve volvió a cubrir parte de los trabajos realizados en los últimos días.

Desde los organismos que intervienen en el operativo señalaron que la ventana de buen tiempo prevista entre el martes 4 y el miércoles 5 de agosto permitirá avanzar con las tareas de despeje, aunque el ingreso de un nuevo sistema frontal volvería a generar complicaciones antes del fin de semana.

La nieve ya supera los cuatro metros cerca del túnel internacional

Uno de los sectores más complejos continúa siendo el tramo comprendido entre Puente del Inca y la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor.

Según explicaron desde los equipos que trabajan en la montaña, la nieve acumulada en esa zona ya alcanza aproximadamente cuatro metros de altura, lo que obliga a realizar tareas permanentes de limpieza para mantener una brecha operativa.

Si bien actualmente el tránsito turístico permanece habilitado únicamente hasta Puente del Inca, las autoridades recuerdan que la circulación depende exclusivamente del parte diario emitido por Vialidad Nacional, que se publica cada mañana según las condiciones climáticas.

Del lado chileno aseguran que resta despejar solo cuatro kilómetros

Mientras tanto, las autoridades chilenas informaron que el acceso desde Guardia Vieja hasta el Complejo Fronterizo Libertadores ya se encuentra despejado.

Según explicó el jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile, únicamente resta limpiar el tramo comprendido entre el complejo fronterizo y el túnel internacional, unos cuatro kilómetros, donde se registró la mayor acumulación de nieve.

El funcionario indicó que en algunos sectores la nieve alcanzó 6,5 metros, una situación que calificó como excepcional y que, según recordó, no se registraba desde hace varias décadas.

Hay unos 1.800 camiones esperando cruzar hacia Chile

El prolongado cierre del Paso Cristo Redentor continúa generando importantes consecuencias para el transporte internacional.

Actualmente se estima que alrededor de 1.800 camiones permanecen detenidos en distintos puntos de Mendoza, principalmente en Uspallata y en la estación de servicio de San Martín, a la espera de que las condiciones permitan reabrir el corredor bioceánico.

Ante la falta de certezas, muchas empresas comenzaron a desviar sus cargas hacia los pasos Cardenal Samoré y Pino Hachado, en Neuquén, una alternativa que implica recorrer miles de kilómetros adicionales y sumar hasta cuatro días más de viaje.

Más de 300 personas fueron evacuadas durante el temporal

Las intensas nevadas también obligaron a desplegar numerosos operativos de asistencia en la cordillera.

Uno de los procedimientos más importantes ocurrió durante el último fin de semana, cuando un fuerte viento blanco redujo drásticamente la visibilidad en la zona de Puente del Inca, obligando a evacuar a más de 200 turistas hacia Los Penitentes.

Desde que comenzó este fenómeno climático, más de 300 personas fueron trasladadas desde distintos sectores de Alta Montaña, entre ellos Las Cuevas, Puente del Inca, Horcones, Punta de Vacas, Los Puquios y Penitentes, como parte de los operativos preventivos coordinados por las fuerzas de seguridad y organismos de emergencia.

A pesar del avance de los trabajos de despeje, tanto en Argentina como en Chile coinciden en que todavía no existen condiciones para anunciar una reapertura del Paso Cristo Redentor.

Las autoridades remarcan que la prioridad continúa siendo garantizar la seguridad de quienes transitan por la montaña y evitar que nuevos temporales obliguen a interrumpir nuevamente las tareas de limpieza.