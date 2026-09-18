Paso Cristo Redentor: cierran el paso a Chile este sábado ¿a partir de qué hora?

El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado este sábado 19 de septiembre por el deterioro de las condiciones meteorológicas en alta montaña. Las autoridades informaron que ya se registran nevadas en alta montaña.

El Paso Cristo Redentor, uno de los principales corredores entre Mendoza y Chile, volverá a cerrar este sábado debido al pronóstico de mal tiempo en la alta montaña. La medida fue comunicada por las autoridades argentinas y chilenas ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas afecten la transitabilidad y la seguridad del corredor internacional. El cierre se produce después de que durante este viernes comenzaran a registrarse nevadas en Las Cuevas, en plena cordillera mendocina. Según el reporte de los bomberos voluntarios de Uspallata, la nieve comenzó a caer alrededor de las 16.

¿A qué hora cierra el Paso Cristo Redentor este sábado?

De acuerdo con el parte oficial, el túnel internacional Cristo Redentor cerrará a las 14 de este sábado 19 de septiembre.

Antes de ese horario, también se dispondrá el cierre de las barreras de Uspallata, que dejarán de permitir el avance de vehículos hacia la alta montaña a partir de las 12.

La medida alcanzará al tránsito internacional y se mantendrá mientras las condiciones meteorológicas impidan garantizar una circulación segura. Las autoridades indicaron que la reapertura dependerá de la evolución del tiempo y de las condiciones de transitabilidad.

El cambio de las condiciones meteorológicas comenzó a hacerse evidente durante la tarde de este viernes. A pocos días del inicio de la primavera, Las Cuevas volvió a registrar nevadas en un escenario que ya había sido advertido por los pronósticos para este fin de semana.

La nieve comenzó a caer cerca de las 16, según informaron desde el canal oficial de los bomberos voluntarios de montaña de Uspallata.

El fenómeno se suma a las precipitaciones previstas para distintos sectores de la cordillera y genera condiciones que deben ser monitoreadas permanentemente por las autoridades.

Qué dice el pronóstico para la alta montaña mendocina

El reporte meteorológico del Gobierno de Mendoza anticipa un empeoramiento de las condiciones durante el fin de semana. Para este viernes se habían previsto precipitaciones débiles, principalmente en los sectores norte y central de la cordillera. Para el sábado, en tanto, el pronóstico indica un aumento de las precipitaciones durante la tarde.

La previsión oficial señala que desde las 15 la zona de precipitaciones se ampliará y alcanzará prácticamente toda la alta montaña, con un incremento de la intensidad especialmente en el sector sur.

Las condiciones adversas podrían prolongarse durante el sábado y continuar durante el domingo, cuando se esperan precipitaciones moderadas a fuertes en distintos sectores de la cordillera.

¿Cuándo volverá a abrir el Paso Cristo Redentor?

Por el momento, no existe un horario confirmado para la reapertura. Las autoridades indicaron que el lunes 21 de septiembre se comunicará el estado actualizado del Sistema Cristo Redentor, de acuerdo con los pronósticos y las condiciones climáticas que permitan garantizar una apertura segura.

El Paso a Chile funcionaba con horario de verano

Hasta antes de la decisión de cerrar el corredor, el Paso Internacional Cristo Redentor funcionaba bajo el denominado horario de verano, con circulación habilitada durante las 24 horas.