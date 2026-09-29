Paso Cristo Redentor: cierran el cruce a Chile por mal tiempo, ¿hasta qué hora se podrá pasar?

El Paso Cristo Redentor cerrará este martes por el pronóstico de mal tiempo en alta montaña. Las autoridades ya definieron los horarios y cuándo volverán a evaluar la apertura del cruce internacional.

El Paso Cristo Redentor volverá a cerrar por el mal tiempo en la cordillera. Ante el pronóstico de inestabilidad en alta montaña, las autoridades de Argentina y Chile resolvieron disponer un cierre preventivo. Para quienes todavía tengan previsto viajar, el túnel internacional cerrará a las 23 de este martes 29 de septiembre, mientras que las barreras de ingreso a la zona cordillerana dejarán de permitir el paso a las 21.

A qué hora cierra el Paso Cristo Redentor

Las autoridades indicaron que este martes el túnel internacional Cristo Redentor cerrará a las 23, mientras que las barreras se bajarán a partir de las 21:00 tanto en Uspallata como en Guardia Vieja.

La medida fue adoptada de manera conjunta por las autoridades fronterizas de Argentina y Chile, a partir de los informes sobre las condiciones previstas para la alta montaña.

El objetivo del cierre preventivo es evitar que los vehículos queden expuestos a situaciones que puedan representar un riesgo para la circulación en la cordillera.

Cuándo volverán a informar si abre el Paso Cristo Redentor

Por el momento, no hay un horario definido para la reapertura del paso internacional. Las autoridades indicaron que el próximo parte sobre el estado del Paso Cristo Redentor será emitido el miércoles 30 de septiembre a las 9.

En ese momento se volverán a analizar las condiciones meteorológicas y el estado de la ruta para determinar si el tránsito internacional puede retomarse de manera segura.

El Paso Cristo Redentor funciona con horario de verano

Desde el 16 de septiembre comenzó a regir el horario de verano en el Paso Internacional Cristo Redentor-Los Libertadores.

Cuando las condiciones meteorológicas permiten la circulación, el sistema funciona durante las 24 horas para vehículos en ambos sentidos:

Argentina hacia Chile: las 24 horas.

las 24 horas. Chile hacia Argentina: las 24 horas.

El Paso Pehuenche también está cerrado

El Paso Pehuenche, el otro corredor internacional de Mendoza hacia Chile, también permanecía cerrado este martes 29 de septiembre. El cruce conecta Mendoza con Chile a través de la Ruta Nacional 145, en el sector que une Malargüe con la zona de Talca. El cierre alcanza a ambos sentidos de circulación y a todo tipo de vehículos.

Cuando se encuentra habilitado, el horario habitual es: