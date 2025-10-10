Paso a Chile: largas demoras para cruzar en el inicio del fin de semana largo

El Paso Internacional Cristo Redentor registra demoras de hasta tres horas para cruzar a Chile. Autoridades refuerzan controles y piden precaución por posibles lluvias, nevadas leves y viento Zonda en la cordillera.

Miles de mendocinos aprovechan el fin de semana largo para cruzar a Chile y, como era de esperarse, el Paso Internacional Cristo Redentor registra demoras de hasta tres horas durante la mañana de este viernes. El intenso movimiento se da tras la decisión de trasladar el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre.

El Paso a Chile comenzó a colapsar desde el jueves por la tarde, cuando cientos de vehículos se dirigieron hacia la Alta Montaña. Según datos de Gendarmería Nacional y del Sistema Integrado Cristo Redentor, entre el miércoles 8 y el jueves 9 de octubre cruzaron casi 8.000 turistas desde Mendoza hacia Chile, en vísperas del fin de semana XXL.

Durante la mañana de este viernes, las filas de autos en el complejo fronterizo Los Libertadores (lado chileno) generaban una espera promedio de 180 minutos, pese a que todas las casillas de atención se encuentran habilitadas y el Paso Internacional funciona con horario de verano, es decir, abierto las 24 horas.

Operativos y controles en la Alta Montaña

Autoridades locales y nacionales informaron que el tránsito hacia el corredor internacional se desarrolla con controles reforzados de Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Guardia Urbana de Las Heras.

Desde temprano se realizan controles de alcoholemia y documentación, y en uno de ellos se detectó a un transportista brasileño con 1.7 gramos de alcohol en sangre, un valor muy por encima del límite permitido. El conductor fue demorado y su vehículo quedó retenido a disposición de la justicia.

Paso Cristo Redentor: clima en la cordillera y recomendaciones

El pronóstico del tiempo para la zona cordillerana anticipa posibles lluvias y nevadas leves, aunque durante la mañana el cielo se mantuvo despejado y la temperatura rondó los -2°C.

Además, desde la Guardia Urbana Municipal advirtieron sobre el ingreso de viento Zonda en la provincia de Mendoza durante la tarde, por lo que se recomienda circular con precaución en la Alta Montaña y especialmente en las zonas de túneles.

Por el momento, no se prevé el cierre del Paso Internacional, aunque se recomienda viajar con paciencia y evitar horarios pico.