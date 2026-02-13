Paso a Chile: cuánto hay de demora y cuál es el pronóstico para el fin de semana largo

En la previa del fin de semana largo, el Paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos. Se espera un aumento del flujo vehicular en las próximas horas, el pronóstico anticipa buen tiempo en alta montaña y calor con tormentas aisladas en Mendoza.

La Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor confirmó que este viernes 13 de febrero el Paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos para vehículos particulares, transporte de carga y pasajeros. En la previa del fin de semana largo, crece la expectativa por el flujo vehicular hacia el vecino país, aunque por ahora las demoras son moderadas y el pronóstico en alta montaña es favorable.

Paso Internacional Cristo Redentor: demoras y estado actual

Según el reporte oficial, en el Complejo Los Libertadores, del lado chileno, la demora supera los 60 minutos, con un promedio de entre 40 y 50 vehículos ingresando por hora. En tanto, en el Complejo Roque Carranza, en Argentina, el tránsito es fluido y la espera ronda apenas los 10 minutos.

El Paso Pehuenche también está habilitado y funciona de 8 a 20 horas.

En la zona de Alta Montaña, el cielo se presenta despejado, con vientos leves del oeste. En Las Cuevas, la temperatura máxima prevista es de 7°C y la mínima de -1°C, condiciones típicas para esta época del año.

Como ocurre en cada fin de semana XXL, las autoridades anticipan un incremento del movimiento con el correr de las horas, especialmente entre la tarde de este viernes y la mañana del sábado.

Actualmente, el promedio diario de personas que cruzan hacia Chile ronda las 3.500, una cifra considerada baja en comparación con otros períodos del año. Tradicionalmente, este volumen suele registrarse en invierno, lo que evidencia una merma en la salida de mendocinos hacia el país trasandino.

Uno de los factores que incide en la menor circulación es la diferencia cambiaria. El peso chileno ya no resulta tan conveniente como el año pasado. Además, el rendimiento del dólar en Chile también cayó: mientras que anteriormente 100 dólares equivalían a cerca de 97.000 pesos chilenos, hoy rinden aproximadamente 86.000.

Pronóstico del tiempo: altas temperaturas y tormentas aisladas

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones en alta montaña se mantendrán estables y no se prevén tormentas que afecten la transitabilidad del Paso Internacional Cristo Redentor.

En Mendoza, en cambio, se anticipa un fin de semana caluroso e inestable. Las máximas oscilarán entre 33 y 36 grados desde el sábado hasta el martes. Si bien no se esperan tormentas generalizadas, podrían desarrollarse núcleos aislados durante la tarde y la noche, con posibilidad de actividad eléctrica y, eventualmente, granizo.

La inestabilidad no alcanzará la cordillera, por lo que no hay riesgos de cierre preventivo del paso por cuestiones climáticas.