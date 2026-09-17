Parviz abrirá su segundo local en Mendoza: dónde estará y cómo participar por $200.000

El influencer ruso y su pareja, Abigail Díaz, confirmaron la apertura de una nueva sucursal de “Justo” en Mendoza. El local estará dentro de un reconocido centro comercial y lanzaron un concurso para que sus seguidores adivinen la fecha de inauguración.

El emprendimiento de Parviz Benazirov y Abigail Díaz continúa creciendo en Mendoza. A pocos meses de haber inaugurado su primer local de “Justo” en pleno centro mendocino, la pareja confirmó que abrirá una segunda sucursal y finalmente reveló dónde estará ubicada.

La noticia fue anunciada por Parviz Benazirov a través de sus redes sociales, donde compartió con Abigail algunos detalles de la nueva apertura. El crecimiento de Justo se produce pocos meses después de la llegada del primer local a Ciudad de Mendoza, una propuesta comercial que rápidamente comenzó a generar repercusión entre los seguidores del influencer.

“No lo puedo creer que vamos a abrir el segundo”, expresó Parviz al contar la novedad. Abigail, por su parte, destacó el crecimiento del emprendimiento y manifestó su orgullo por lo que ambos están logrando con el proyecto.

Después de mantener la ubicación en reserva, la pareja confirmó que el segundo local de Justo estará en Barraca Mall. Según adelantó Parviz, el comercio estará ubicado junto al cine, un punto que eligió para anticipar algunos detalles de la futura inauguración.

“Va a estar al lado del cine y para la inauguración voy a hacer algo increíble”, adelantó el influencer, aunque todavía no reveló qué preparará para la apertura. La fecha continúa siendo uno de los principales interrogantes y, justamente, ese dato forma parte del concurso que lanzaron en redes sociales.

Cómo participar por el premio de $200.000

El anuncio de la nueva sucursal llegó acompañado por un concurso para los seguidores de Parviz y Abigail. La propuesta consiste en intentar acertar cuándo abrirá sus puertas el segundo local de Justo en Mendoza.

Según anunciaron, la primera persona que responda correctamente podría obtener un premio de hasta $200.000. Por ahora, la incógnita está planteada: la ubicación ya fue revelada, pero todavía falta conocer el día de apertura.

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Dónde está el primer local de Justo en Mendoza

Mientras se prepara la apertura de la nueva sucursal, el primer establecimiento de Justo en Mendoza continúa funcionando en pleno centro de Ciudad de Mendoza.

El local está ubicado en Entre Ríos 78, entre Avenida San Martín y San Juan.

La primera sucursal abrió sus puertas en junio de 2026 y desde entonces comenzó a ganar notoriedad principalmente a través de las publicaciones realizadas por Parviz y Abigail en redes sociales.

Ahora, pocos meses después de aquella primera apertura, el emprendimiento se prepara para desembarcar en Barraca Mall con su segundo local.

La nueva ubicación ya está confirmada y solo resta conocer la fecha elegida para la inauguración. Mientras tanto, los seguidores de Parviz deberán estar atentos al concurso para intentar quedarse con el premio de $200.000.