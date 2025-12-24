Parque General San Martín: qué sectores estarán cerrados y cómo serán los cortes de tránsito en Navidad

El Gobierno de Mendoza dispuso restricciones al tránsito vehicular en sectores clave del Parque General San Martín durante Navidad y Año Nuevo. La medida alcanza a los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, en los espacios más concurridos del paseo.

En el marco de los festejos de Navidad y Año Nuevo, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, confirmó que se cerrará el tránsito vehicular en el núcleo histórico del Parque General San Martín. La decisión busca prevenir accidentes, ordenar la circulación y cuidar la flora, fauna y bienes patrimoniales del emblemático espacio verde mendocino.

Fechas y horarios de cierre en el Parque por Navidad

Las restricciones al ingreso de autos y motos regirán en los siguientes horarios:

Desde las 20 del miércoles 24 hasta las 20 del jueves 25 de diciembre .

. Desde las 20 del miércoles 31 hasta las 20 del jueves 1 de enero.

Durante esos horarios, los visitantes podrán ingresar a pie, en bicicleta o en medios no motorizados, pero no circular con vehículos por las zonas alcanzadas.

Los cortes de tránsito se aplicarán en áreas de alta concurrencia, entre ellas:

Perilago del Parque General San Martín

Rosedal

Fuente de los Continentes

Acceso al Cerro de la Gloria

Las calles afectadas por la restricción serán:

Paseo Los Plátanos y Paseo Agrimensor Barrera

Paseo Camino de la Virgen y Paseo Los Plátanos

Paseo Las Palmeras y Paseo Las Pichardas

Además, no estará permitido el ingreso vehicular al Cerro de la Gloria, uno de los puntos más visitados durante las celebraciones nocturnas.

Desde el Gobierno provincial aclararon que el parque no estará cerrado, sino que se trata de una limitación al tránsito motorizado. Habrá guardias de seguridad para cuidar el patrimonio paisajístico, ordenar la circulación peatonal y garantizar la atención de emergencias y servicios esenciales.

La medida se aplica desde hace varios años y responde a la necesidad de evitar riesgos viales en fechas donde miles de personas eligen el parque como punto de encuentro tras la cena y el brindis.

Quienes planeen acercarse al Parque San Martín durante las fiestas deberán dejar el vehículo en calles aledañas como Emilio Civit, Boulogne Sur Mer o zonas habilitadas, y continuar el recorrido a pie o en bicicleta.