Paro Nacional Docente por el crimen de Nancy Godoy: ¿qué pasa en Mendoza?

La CTERA convocó a una jornada nacional de paro y movilización tras el crimen de la docente en Corrientes. En Mendoza, el SUTE confirmó que las clases se dictan con normalidad y llamó a concentrarse frente a la Legislatura a las 19 para exigir justicia.

La CTERA convocó a una jornada de paro nacional, duelo y movilizaciones para exigir justicia por Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes. En Mendoza, el SUTE confirmó que las clases se dictan con normalidad, aunque convocó a una concentración frente a la Legislatura a las 19.

Paro docente nacional: qué pasa en Mendoza

En el marco del paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) por el crimen de Nancy Godoy, el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Gustavo Correa, confirmó que el gremio se encuentra en plenario y se unirá en una concentración por la tarde.

El dirigente explicó que el gremio se encuentra en su plenario ordinario durante la jornada y que, en ese contexto, convocó a una concentración frente a la Legislatura provincial a las 19.

¿Qué pasa con las clases?

Más allá de esta movilización, la actividad escolar no se vería interrumpida de manera generalizada. Solo habrá excepciones puntuales vinculadas a maestras delegadas que participen del plenario.

De esta manera, en Mendoza el sindicato realizará una actividad para acompañar el reclamo de justicia por la muerte de la docente.

Movilizaciones en todo el país por el crimen de Nancy Godoy

La jornada nacional de paro, duelo y movilizaciones fue convocada por CTERA luego de que se encontrara el cuerpo de Nancy Godoy, una docente que estaba desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes.

Este miércoles, distintas agrupaciones se concentraron en el Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires, para exigir justicia y reclamar el esclarecimiento del crimen. La movilización comenzó minutos después de las 11 y provocó restricciones en la circulación sobre las avenidas 9 de Julio y Corrientes.

La medida de fuerza busca visibilizar el caso y expresar el reclamo de la comunidad educativa ante la violencia contra las mujeres.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy

El cuerpo de Nancy Godoy fue encontrado en un malezal de difícil acceso en la estancia El Curupí, en la zona de Esquina, Corrientes, donde se concentraban los rastrillajes para dar con su paradero.

Según fuentes judiciales, el cadáver estaba sumergido en el lugar y, a unos cinco metros, los investigadores encontraron un bolso que será sometido a peritajes.

Durante la investigación, la Policía también había encontrado prendas quemadas en la tapera donde vivía el capataz Ireneo Zarza. Los elementos fueron sometidos a pericias para intentar obtener información relevante para la causa.

Hay cinco detenidos por el crimen

Por el caso hay cinco personas detenidas. Tres de ellas están imputadas por femicidio: Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas. A los dos primeros se les impuso prisión preventiva sin plazo.

Los otros dos acusados son Rosa Leguizamón, señalada por el delito de homicidio simple, y Ezequiel Bordón, imputado por falso testimonio.

Mientras avanza la investigación judicial en Corrientes, el reclamo de justicia se extendió a distintos puntos del país y tendrá su expresión en Mendoza con la concentración convocada por el SUTE frente a la Legislatura provincial.