Paro de médicos de PAMI por 72 horas: qué pasará con la atención en Mendoza

Médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados de PAMI realizarán un paro nacional desde este miércoles y hasta el viernes 2 de octubre. Los turnos programados serán reprogramados, aunque se mantendrá la atención de urgencias y la emisión de recetas para medicamentos esenciales.

Los afiliados de PAMI en Mendoza deberán tener en cuenta una modificación en la atención durante los próximos días. Desde este miércoles y por un período de 72 horas, médicos de cabecera y odontólogos que adhieran a la medida realizarán un paro en reclamo de una recomposición de sus ingresos. La protesta fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia), luego de que no se alcanzara un acuerdo en las negociaciones sobre las condiciones de remuneración. La medida se extenderá hasta el viernes 2 de octubre.

Qué pasará con los turnos de PAMI durante el paro

Durante las tres jornadas de protesta, los turnos programados en los consultorios de los profesionales que adhieran al paro quedarán suspendidos y deberán ser reprogramados. La medida alcanza tanto a los médicos de cabecera como a los odontólogos que prestan servicios para PAMI.

Por este motivo, los afiliados que tengan una consulta prevista durante estos días podrían encontrarse con modificaciones en sus turnos y deberán aguardar la nueva fecha asignada por el profesional.

Sin embargo, el paro no implica una suspensión total de la atención.

Uno de los puntos centrales de la medida es que se mantendrán determinadas prestaciones consideradas esenciales. Durante el paro continuará la atención de casos urgentes. También seguirá habilitada la emisión de recetas para medicamentos de patologías prevalentes y esenciales, según lo informado por los profesionales.

De esta manera, las personas afiliadas a PAMI que necesiten atención por una situación urgente podrán acceder a la prestación correspondiente, mientras que las consultas que no sean de urgencia deberán ser reprogramadas.

Por qué los médicos de PAMI realizan el paro

El conflicto entre los profesionales y PAMI se profundizó a partir de cambios en el esquema de remuneración. Según explicó una representante de los médicos, el problema comenzó en abril, cuando una resolución del organismo modificó la forma en que se pagaban las prestaciones de los médicos de cabecera.

De acuerdo con el planteo realizado por los profesionales, dejaron de contemplarse las consultas dentro de la remuneración mensual y el pago comenzó a realizarse principalmente mediante un sistema de cápitas.

Aunque la cápita tuvo un incremento hasta alcanzar los $2.100, los médicos sostienen que la modificación significó una caída importante en sus ingresos. Según la organización, el impacto acumulado representó una reducción de aproximadamente 52% de la remuneración que percibían anteriormente.

Las partes volvieron a reunirse en las últimas horas para intentar destrabar el conflicto, pero la propuesta presentada no logró acercar posiciones. Según explicaron desde el sector médico, la oferta planteó llevar el valor de la cápita a $3.000.

Los profesionales consideraron que ese incremento resultaba insuficiente frente a la pérdida de ingresos que denuncian desde la modificación del esquema de pagos. La falta de acuerdo terminó derivando en la convocatoria al paro de 72 horas que comenzó este miércoles.

La protesta actual tiene como antecedente otra medida de fuerza realizada en abril, también durante 72 horas. En aquella oportunidad, el conflicto derivó en el compromiso de establecer reuniones mensuales entre las partes para intentar encontrar una solución al esquema de remuneraciones.

Sin embargo, según el planteo de los profesionales, esas reuniones no tuvieron la continuidad esperada y la negociación volvió a quedar trabada. Por ese motivo, desde Appamia resolvieron avanzar nuevamente con una medida de fuerza nacional.

Cómo impactará el paro en los afiliados de Mendoza

En Mendoza, el efecto concreto dependerá de la adhesión de los profesionales que atienden a afiliados de PAMI. El principal impacto estará en los turnos programados, que deberán ser reprogramados durante las 72 horas que dure la protesta.

En cambio, se mantendrá la atención de urgencias y la posibilidad de obtener recetas de medicamentos esenciales y para patologías prevalentes, de acuerdo con lo informado por el sector.