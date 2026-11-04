Papa León XIV en Argentina: dónde habrá una pantalla gigante en Mendoza para seguir las misas y actividades

Los mendocinos tendrán un lugar para vivir de cerca la histórica visita del papa León XIV a la Argentina sin salir de la provincia. Habrá una pantalla gigante en Guaymallén para transmitir tres de sus principales actividades: conocé dónde estará, qué días funcionará y cuáles son los horarios.

Los mendocinos podrán seguir en vivo las principales actividades del papa León XIV en Argentina a través de una pantalla gigante que se instalará en el Predio de la Virgen, en Guaymallén. La propuesta permitirá compartir las celebraciones entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre, con transmisiones de la misa en Buenos Aires, el encuentro con los jóvenes y la celebración religiosa en Luján.

Dónde estará la pantalla gigante para ver al papa León XIV en Mendoza

La pantalla gigante estará ubicada en el Predio de la Virgen, en Guaymallén, en la zona del cruce de los accesos Sur y Este, sobre la Ruta 7, junto al monumento del Cóndor.

La iniciativa fue confirmada por Marcelo De Benedictis, vocero del Arzobispado de Mendoza, quien explicó que la organización se coordinó con el Gobierno provincial.

La propuesta busca que las familias mendocinas que no puedan viajar a Buenos Aires o Córdoba tengan la posibilidad de reunirse para acompañar las celebraciones del Pontífice.

“Fue un gesto del gobernador de la provincia, quien se comunicó con monseñor Marcelo Colombo y acordamos que se coloque una pantalla gigante para que las familias mendocinas puedan sumarse a las celebraciones del papa León XIV”, explicó De Benedictis.

Qué actividades del Papa se transmitirán en la pantalla gigante

La programación comenzará el lunes 9 de noviembre y tendrá tres momentos principales. Estas son las actividades que podrán seguirse desde el Predio de la Virgen:

Lunes 9 de noviembre, a las 11.30: se transmitirá la misa que León XIV celebrará en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

se transmitirá la misa que León XIV celebrará en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Martes 10 de noviembre: se podrá seguir el encuentro del Papa con los jóvenes, previsto para las 20.15 en el mismo lugar. La convocatoria en Mendoza será a partir de las 19.

se podrá seguir el encuentro del Papa con los jóvenes, previsto para las 20.15 en el mismo lugar. La convocatoria en Mendoza será a partir de las 19. Miércoles 11 de noviembre, desde las 10: se transmitirá la misa que el Pontífice presidirá en el Santuario de Luján, en la provincia de Buenos Aires.

El recuerdo de Juan Pablo II en el Predio de la Virgen

La elección del lugar también tiene un significado especial para la comunidad católica mendocina. El Predio de la Virgen fue uno de los espacios que visitó el papa Juan Pablo II durante su histórica llegada a Mendoza.

De Benedictis recordó ese antecedente y destacó la importancia de recuperar la simbología del lugar para acompañar la visita de León XIV. “Es un gesto muy lindo disponer de este espacio, y nos hace muy bien como sociedad tener estos gestos de mutua colaboración”, expresó el vocero del Arzobispado.

Además, convocó a los mendocinos a participar de las transmisiones y a vivir la llegada del Pontífice como una oportunidad de encuentro, unidad y esperanza, más allá de las diferencias.