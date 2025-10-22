Papa fritas Gonzalo: subastan 2 inmuebles, una camioneta y las maquinarias ¿cuánto cuesta el establecimiento comercial y cómo participar?

Tras más de 70 años de historia, la tradicional fábrica mendocina Gonzalo Snacks será rematada luego de declararse en quiebra. Sus bienes, incluida la marca registrada, saldrán a subasta el 7 de noviembre mientras los extrabajadores esperan parte de la indemnización.

Fue un clásico de los mendocinos. La fábrica Gonzalo Snacks, nació como emprendimiento familiar y se convirtió en un símbolo de la infancia mendocina. Sin embargo, tras declararse en quiebra, su nombre aparece hoy en el expediente judicial del Segundo Juzgado de Procesos Concursales, que dispuso el remate de todos sus bienes, incluidos los dos inmuebles en Guaymallén, la maquinaria, el mobiliario y la marca registrada.

El cierre de la planta, ocurrido en diciembre de 2024, tomó por sorpresa a los 24 trabajadores que aún permanecían en actividad. Ellos habían intentado conformar una cooperativa para mantener la producción, pero el proyecto se frustró cuando la Justicia declaró la quiebra.

El remate: dos inmuebles, una camioneta y maquinaria

La subasta judicial se realizará el 7 de noviembre de manera electrónica, con una base de 280 millones de pesos. Estará a cargo de la martillera María Manucha e incluirá los dos inmuebles ubicados en Dorrego —uno en calle Berutti 182 y otro en Juan Agustín Maza 796— junto con la marca Gonzalo Snacks, inscripta en la Clase 29 del Boletín de Marcas, que habilita la continuidad de la actividad productiva.

El remate contempla la maquinaria industrial completa, mobiliario de oficina, un vehículo de la empresa y diversos equipos, entre ellos cámaras de seguridad, seis matafuegos, computadoras, selladoras, balanzas, compresores, cortadoras y peladoras automáticas. Todo se ofrecerá en bloques.

Los bienes podrán visitarse el 29 de octubre, y según el fallo judicial, el comprador podrá continuar con la producción bajo la misma denominación. Los empleados, en tanto, esperan que la venta permita saldar parte de la deuda salarial.

¿Cómo participar del remate?

Para participar podés ingresar a la página web de Manucha:

¿Qué rematarán?

De Gonzalo rematarán:

Un inmueble de calle Berutti en Dorrego de 283 metros cuadrados

Un inmueble de calle Maza de Dorrego de 233 metros cuadrados

Un auto Fita Fiorino 2010, equipo GNC

Maquinaria y equipamiento

Marca comercial

“El monto base es mucho menor a lo que nos deben, pero al menos podríamos recuperar algo. Las máquinas están bien, se podría volver a producir”, señaló Sartorio.

Una empresa familiar

La historia de Gonzalo Snacks comenzó con el español Gonzalo García quien luego de emigrar a Mendoza, comenzó a freír papas en su casa para compartir con amigos. El éxito fue inmediato: debió ampliar la producción, y años después su hijo, José Antonio García Requeno, continuó con el legado junto a sus propios hijos.

Durante su mejor etapa, la empresa se asoció con el fundador de los supermercados Vea, José Ángulo, y amplió su línea de productos: papas fritas, maníes, palitos salados, pororó, tutucas y puflitos. La planta llegó a emplear a trabajadores con más de tres décadas de trayectoria y un fuerte sentido de pertenencia.

Sin embargo, en 2024, una helada afectó la producción de papa y la empresa comenzó a acumular deudas. Con las ventas en baja y sin acceso a créditos, el pasivo superó los 100 millones de pesos. “Nos decían que no había insumos, que el invierno había sido muy crudo. Después, simplemente no abrieron más”, relató otro operario.