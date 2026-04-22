Pánico en Maipú: un hombre se hizo pasar por técnico, se metió en su casa y le robó el celuar a una señora

El hecho ocurrió durante la mañana del martes. El delincuente se ganó la confianza de una jubilada y entró a su vivienda lo que generó la preocupación de la familia. Se llevó el aparato telefónico y nunca más volvió.

Una estafa que generó pánico en la familia de una jubilada en Maipú. Un hombre que se ganó la confianza de la mujer haciéndose pasar por un técnico de celulares, entró a su vivienda y solo se llevó el aparato aunque generó conmoción el hecho de que anduviese por dentro de la casa.

Luego de que la familia constatara la estafa, llamaron a la empresa de videovigilancia NVS quien pudo rastrear el momento donde la mujer contacta al hombre y en el cual se escapa. Eso se lo transmitieron a la Policía con la intención de hallarlo.

La estafa se perpetró cerca de las 11.30 de este martes. El delincuente llegó hasta la vivienda ubicada en calle Poujade y se presentó como un técnico de celulares. Con técnicas de estafa, logró entrar en confianza con la mujer y luego de un rato, entrar a la vivienda para buscar el celular.