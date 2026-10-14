Pánico en Alta Montaña: una camioneta impactó contra piedras que cayeron sobre la Ruta 7

Pánico en Alta Montaña: una camioneta impactó contra piedras que cayeron sobre la Ruta 7

Mendoza

El desprendimiento de rocas se produjo a la altura del kilómetro 1112, pasando el puesto fijo de Gendarmería Nacional en Los Árboles. El conductor de la Toyota Hilux no sufrió lesiones.

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Redacción ElNueve.com
Un desprendimiento de piedras de los cerros provocó un incidente vial en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1112, en la zona de alta montaña de Mendoza. Una camioneta Toyota Hilux impactó contra las rocas que cayeron sobre la calzada.

El hecho fue comunicado a través del 911 y ocurrió pasando el control del puesto fijo de Los Árboles, perteneciente a Gendarmería Nacional.

Personal de Gendarmería realizó una recorrida por la zona de responsabilidad y constató el desprendimiento rocoso sobre la ruta. Las piedras impactaron contra una Toyota Hilux, dominio GOQ 694, conducida por Tomás Vicente Agosín Valdés, de nacionalidad chilena y radicado en Argentina.

A pesar del impacto, el conductor no sufrió lesiones y se encontraba fuera de peligro.

Tras lo ocurrido, se dio aviso a la empresa Caminos Aconcagua para que tomara conocimiento de la situación y se ocupara de las tareas correspondientes en el sector afectado.

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