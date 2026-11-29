El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$14.000 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $15.000 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, General Alvear, Lavalle y Las Heras, con una tarifa diferenciada en Alta Montaña.

en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, General Alvear, Lavalle y Las Heras, con una tarifa diferenciada en Alta Montaña. $15.500 en Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $16.000 en Malargüe.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 30 de noviembre al 5 de diciembre

Lunes 30 de noviembre

General Alvear

Ciudad, barrio Los Ranqueles, SUM Norma Maya. A las 9.

Ciudad, barrio Costa del Atuel, SUM. A las 10:45.

Maipú

General Ortega, barrios Villa Elisa y San Francisco, callejón s/n sobre Belgrano, a 50 m del Acceso Este. A las 9.

Coquimbito, barrio Piccione, espacio verde de Rodríguez Peña y lateral norte del Acceso Este. A las 10.

Colonia Bombal, Asociación de la Colectividad Boliviana, calle Don Bosco. A las 11:30.

Colonia Bombal, plaza de San Martín e Hipólito Yrigoyen. A las 12:30.

San Martín

Palmira, barrio Ramonoff, cancha de fútbol. A las 9.

Palmira, barrio Río Mendoza, plaza. A las 10:30.

Palmira, CIC. A las 12.

Las Heras

El Borbollón, CIC El Borbollón, Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9.

El Algarrobal, Gimnasio N.º 5, Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10:30.

El Algarrobal, CIC El Algarrobal, Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 12.

Rivadavia

Los Campamentos, La Forestal, Escuela N.º 1-402 Enrique Tittarelli. A las 8:30.

Los Campamentos, barrio Titarelli, Escuela Bautista Gargantini. A las 9.

Los Campamentos, La Verde, Escuela N.º 1-058 Heriberto Baeza. A las 9:30.

Los Campamentos, barrio Lencinas, unión vecinal. A las 10.

Luján de Cuyo

Perdriel, barrio Renacer del Plata, espacio de equipamiento. A las 9:30.

Perdriel, barrio Viña Costa Flores, manzana D, casa 9. A las 10:30.

Perdriel, barrio Bella Vista, salón de Eugenio Matar 4617. A las 11.

Tunuyán

La Primavera, Centro de Salud N.º 61 Dr. Juan J. Begué, Calderón s/n. A las 9:30.

Capiz, barrio El Capacho, carril Nacional y calle Pública. A las 10:30.

Martes 1 de diciembre

Guaymallén

Colonia Segovia, barrio Nebot, SUM de La Florida 9557. A las 9.

Colonia Segovia, Buenos Vecinos 3569. A las 11.

Godoy Cruz

Villa Marini, playón deportivo Isla Campo Pappa, Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini, barrio La Estanzuela, playón de la Liga de Fútbol Infantil, bulevar Olmo Zarate y Lago Hermoso, manzana H. A las 9:40.

San Vicente, Piedras Blancas, sector A, oeste de Godoy Cruz. A las 10:20.

Villa del Parque, Campo Pappa, Centro de Formación, Perón y Cutral Co. A las 11.

Villa del Parque, barrio Sol y Sierra, SUM de Segundo Sombra s/n. A las 11:40.

Villa del Parque, Unión Vecinal Barrio Suárez, Río Juramento 2574. A las 12:20.

San Carlos

Chilecito, plaza distrital. A las 9:30.

Chilecito, carril Nacional y calle Puerta. A las 10:30.

Tres Esquinas, barrio Carrasco. A las 11:30.

Tres Esquinas, Libertad y Las Rosas. A las 12.

San Rafael

Cuadro Benegas, paraje Los Coroneles. A las 9.

Maipú

Luzuriaga, barrio Amas de Casa, espacio verde, manzana C, casa 7. A las 9:30.

Ciudad, barrios El Rosal II y Los Jazmines, espacio verde. A las 10:30.

Ciudad, barrio Ciancio, Falucho y Vidal Serra. A las 11:30.

Junín

Medrano, paraje El Martillo, barrio El Vivero. A las 10.

Medrano, paraje El Martillo, barrio El Martillo. A las 10:30.

Medrano, delegación municipal. A las 11.

Tupungato

San José, Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 9:30.

Gualtallary, plaza Divino Niño. A las 11.

La Paz

Desaguadero, plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta, refugio Noemí Frías. A las 11:30.

La Menta, refugio frente a la pasarela. A las 11:40.

La Menta, refugio Zabala. A las 11:50.

Miércoles 2 de diciembre

Godoy Cruz

Villa del Parque, barrio Joaquín Lavado, Marciano Cantero y Elena De Roffo. A las 9.

Tupungato

Villa Bastías, barrio Arcoiris. A las 9:30.

Luján de Cuyo

Chacras de Coria, barrio Valle Encantado, cancha de fútbol. A las 9:30.

Chacras de Coria, plazoleta Levy, Benito de San Martín s/n. A las 10:45.

La Puntilla, barrio La Merced, Antártida Argentina y Tropero Sosa. A las 11:15.

San Martín

Chapanay, plaza Martina de Chapanay. A las 9.

El Ñango, barrio Patria, manzana B, casa 2. A las 10:30.

Junín

Rodríguez Peña, SUM. A las 10.

Rodríguez Peña, El Topón, CIC. A las 11.

Guaymallén

Buena Nueva, barrio Km 14, Callao y Palestina. A las 9.

Capilla del Rosario, barrio Patrón Santiago, SUM de Virgen del Milagro 792. A las 11.

San Rafael

Cuadro Benegas, paraje El Vencedor, Escuela N.º 1-341 Dr. Luis Dellepiani. A las 9.

General Alvear

Alvear Oeste, Unión Vecinal La Marzolina, calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad, Poste de Hierro, calle O, a 150 m al oeste de la ruta 143. A las 10:45.

Las Heras

El Resguardo, barrio Estación Espejo, CEDRyS N.º 5, Armada Argentina y Emilio Civit. A las 9.

El Plumerillo, barrio Belgrano, Gimnasio N.º 10, Matheu y Martino. A las 10:30.

Panquehua, merendero Daniela, Gutiérrez y Catamarca. A las 12.

Tunuyán

El Algarrobo, barrio Copacabana, callejón Porfidia Churquina. A las 9:30.

El Algarrobo, salón de la Unión Vecinal Loteo Danti, Gerónimo Ortega s/n. A las 10:30.

Villa Seca, Centro de Salud N.º 181 Dra. Victoria Aruani, Corredor Productivo s/n. A las 11.

Los Sauces, Centro de Salud N.º 97, Tabanera s/n. A las 12.

Jueves 3 de diciembre

Guaymallén

San Francisco del Monte, plaza del barrio Higuerita, Las Azucenas y Los Lirios. A las 9.

Jesús Nazareno, barrio Favaro, biblioteca popular, Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.

Godoy Cruz

Benegas, barrio Flor de Cuyo, unión vecinal, Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche, barrio Urundel, Los Renos s/n. A las 9:40.

San Vicente, barrio Piedras Blancas, sector C, oeste de Godoy Cruz. A las 10:20.

Villa del Parque, barrio Aconcagua, Consulta L y Pareditas. A las 11.

Villa del Parque, barrio SUPE, Talcahuano 4000. A las 11:40.

Las Heras – Alta Montaña

Uspallata, informador turístico. A las 10.

Polvaredas, centro de salud. A las 10:30.

Punta de Vacas, playón de Gendarmería. A las 12.

Puente del Inca, playa de estacionamiento. A las 12:30.

Junín

Barriales, delegación municipal. A las 10.

Barriales, barrio Sismo 28, CIC. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata, barrio Integración, SUM. A las 10.

Lavalle

Jocolí, barrio Santa Rita. A las 10.

Jocolí, barrio Cooperativa Jocolí. A las 10:30.

Tres de Mayo, barrio Unión y Esfuerzo. A las 11:30.

San Rafael

Cuadro Benegas, Escuela N.º 4-102 Antonio Buttini. A las 9.

Viernes 4 de diciembre

Lavalle

Tres de Mayo, El Pantano y ruta provincial 36. A las 10.

Tres de Mayo, barrio Aconcagua. A las 11.

Tres de Mayo, barrio Manantial Norte, familia Díaz. A las 11:30.

Tres de Mayo, barrio Andacollo, iglesia evangélica. A las 12.

Tres de Mayo, barrio Andacollo, familia Montaño. A las 12:30.

Tres de Mayo, barrio Andacollo, calle Mercado. A las 13.

Las Heras

El Plumerillo, barrio Santa Teresita, CEDRyS N.º 8, Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.

El Zapallar, barrio Democracia, calle 2 y Democracia 5. A las 10:30.

El Plumerillo, CEDRyS N.º 17, Independencia y Maipú. A las 12.

Luján de Cuyo

Potrerillos, informador turístico, camino del Puma s/n, villa de Potrerillos. A las 10:30.

Potrerillos, avenida de los Cóndores, debajo del puente de la ruta nacional 7. A las 11:15.

El Salto, Escuela N.º 1-558 Río Blanco, avenida de los Cóndores s/n. A las 11:45.

Las Vegas, cruce de la ruta 89 y avenida del Sol. A las 12:30.

Santa Rosa

La Dormida, barrio Parrales Mendocinos. A las 8:30.

La Dormida, Parrales Mendocinos, km 969. A las 9.

La Dormida, bulevar Remo Falciani. A las 9:30.

La Dormida, paraje Gobernador Civit, frente a la Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 10:30.

General Alvear

Bowen, calles 19 y C. A las 9.

Bowen, barrio El Ceibo, centro de salud. A las 9:45.

Alvear Oeste, barrio El Zangrandi, SUM. A las 10:45.

San Martín

El Divisadero, calle Benenatti. A las 9.

Montecaseros, delegación municipal. A las 10:30.

Capital

Sección Once, barrio La Favorita, frente al Jardín Primeros Pasos, Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once, barrio La Favorita, Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once, barrio La Favorita, barrio El Triángulo, Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once, barrio La Favorita, barrio René Favaloro, manzana 9, casa 7. A las 11:40.

Sección Once, barrio La Favorita, CAM. A las 12:15.

Sección Siete, barrio Soberanía, Centro Integrador N.º 2. A las 13.

Sección Siete, Comisaría N.º 33. A las 13:30.

Malargüe

Ciudad, barrio 60 Aniversario, Jorge Luis Borges 742. A las 8:30.

Maipú

Santa Blanca, Centro de Salud Santa Blanca N.º 58, Santa María de Oro 1263. A las 9:30.

San Roque, Isla Chica, Centro de Salud N.º 311, Isla Chica 2835. A las 10:30.

San Roque, Isla Grande, Escuela N.º 1-169 Emilio Barrera, ruta 60 y La Costa. A las 11:30.

Tunuyán

Vista Flores, loteo Morón, 9 de Julio y Los Cerezos. A las 9:30.

Colonia Las Rosas, escuela secundaria, 5 de Diciembre s/n. A las 10:30.

Puente del Río, barrio Bordelongue, Santillán y Los Piquillines. A las 11:30.

Sábado 5 de diciembre

Rivadavia

Ciudad, barrio SOEM. A las 8:30.

Ciudad, barrio Inmaculada. A las 9:15.

Ciudad, plazoleta Sargento Cabral. A las 10.

Santa María de Oro, CIC. A las 11:30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once, barrio La Favorita, frente al Jardín Primeros Pasos, Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once, barrio La Favorita, Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once, barrio La Favorita, barrio El Triángulo, Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once, barrio La Favorita, barrio 31 de Mayo, Escuela Claret. A las 11:15.

Sección Once, barrio La Favorita, barrio René Favaloro, manzana 9, casa 7. A las 11:40.

Sección Once, barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Recorrido 2