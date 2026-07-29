Palmira: incendio en un taller mecánico dejó dos autos dañados

Bomberos de distintas dotaciones trabajaron durante la madrugada en un galpón de San Martín donde se guardaban más de 15 vehículos. Aunque lograron controlar el fuego y evitar víctimas, vecinos cuestionaron la demora de una unidad en llegar al lugar.

Un incendio en Palmira, San Martín, generó alarma durante la madrugada del miércoles cuando las llamas se desataron en un taller mecánico ubicado sobre la avenida Libertador al 1400, a metros del supermercado Átomo. El galpón funcionaba también como cocheras, con más de 15 autos estacionados en su interior.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se inició cerca de las 2 de la mañana y rápidamente se propagó por el sector donde estaban los vehículos. Dos automóviles resultaron dañados, mientras que el resto pudo ser resguardado gracias a la intervención de los equipos de emergencia. No se registraron heridos ni víctimas.

Operativo de bomberos

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de General San Martín, Bomberos Voluntarios de Los Barriales y Bomberos de la Policía de Mendoza. Las dotaciones trabajaron en la extinción del fuego, el enfriamiento del galpón y la prevención de que las llamas alcanzaran viviendas linderas.

El operativo se extendió varias horas hasta lograr la completa contención del siniestro. Según informaron fuentes oficiales, la vivienda contigua no sufrió daños de consideración.

Reclamos de los vecinos

Una vez controlada la situación, se produjeron momentos de tensión entre los vecinos y el personal interviniente. Los reclamos apuntaron a la demora en la llegada de una unidad de bomberos, lo que generó malestar en la comunidad. Autoridades aclararon que esa dotación arribó después de que el incendio ya había sido controlado, por lo que no afectó el trabajo de extinción.

Investigación en curso

Las causas del incendio aún no fueron determinadas. Peritos trabajan para establecer si se trató de una falla eléctrica, un desperfecto mecánico u otra circunstancia. El resultado de los estudios será clave para definir responsabilidades y evitar futuros incidentes en la zona.