Otro golpe al bolsillo: aumentó el GNC y desde septiembre suben los combustibles en Mendoza

El GNC ya registró un aumento en algunas estaciones de Mendoza, mientras que a partir de septiembre se aplicará un nuevo incremento en los impuestos a la nafta y el gasoil.

Este viernes, el GNC sufrió un incremento de 20 pesos por metro cúbico en estaciones como Axion y Shell, donde el metro cúbico se vendió a 600 pesos.

Por su parte, los combustibles líquidos también se verán afectados por la actualización de impuestos.

El Gobierno nacional formalizó el aumento mediante el Decreto 617/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.

Según lo dispuesto, el impuesto a los combustibles líquidos, que alcanza a la nafta sin plomo y la nafta virgen, se fijó en $10.523. En el caso del gasoil, el incremento será de $8.577 por monto fijo, más $4.644 correspondientes al tratamiento diferencial.

Además, se actualizó el impuesto al dióxido de carbono, que será de $0,645 por litro para la nafta y de $0,978 en el caso del gasoil. Al igual que en períodos anteriores, la normativa prevé que estos aumentos se apliquen de forma parcial y progresiva para atenuar el impacto en los consumidores.

Ajustes postergados por la inflación

El esquema de incrementos responde a la Ley 23.966, que establece una actualización trimestral de los impuestos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Sin embargo, en los últimos años estos ajustes fueron postergados por diferentes decretos, lo que generó un rezago fiscal acumulado.

El Decreto 770/2024 había diferido los aumentos correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024, así como al primer trimestre de 2025. Todos esos incrementos se sumarán ahora a los del segundo trimestre de este año, con vigencia desde el 1 de septiembre.

Impacto en los precios para los consumidores

De acuerdo con estimaciones basadas en los precios por región, la nafta incrementará en promedio 11 pesos por litro, mientras que el gasoil subirá un poco más de 8 pesos por litro.

Tanto la nafta como el gasoil representan más del 80% del consumo interno de combustibles, por lo que los efectos se sentirán directamente en los surtidores de todo el país.