“Mi mamá no paraba de llorar”: encontraron a Simón, el perro por el que ofrecían una recompensa de $1 millón

Tras más de una semana de búsqueda, el bulldog francés fue hallado en Godoy Cruz. Su familia contó cómo fue el reencuentro y agradeció el apoyo recibido durante la intensa campaña para encontrarlo.

Después de más de una semana de angustia, Simón, el bulldog francés cuya desaparición movilizó a vecinos y usuarios de redes sociales, fue encontrado y ya se encuentra nuevamente junto a su dueña, Irene Canatella.

La noticia fue confirmada a elnueve.com por Carla Wilde, hija de Irene, quien relató cómo fue el hallazgo del animal y el emotivo reencuentro que vivió la familia.

Según contó, Simón fue encontrado durante la noche del miércoles en las inmediaciones del cementerio de Godoy Cruz.

“A Simón lo encontramos anoche en el cementerio de Godoy Cruz. Lo encontró mi prima, que ante mi llamado fue corriendo al lugar porque vive a pocas cuadras”, explicó Wilde.

La mujer detalló que poco antes habían recibido un llamado de una persona que aseguró que quería devolver al perro. “Yo recibí un llamado que decía que no lo querían más al perro, que no le querían hacer daño y que tampoco querían la recompensa, pero que lo querían devolver”, señaló.

De acuerdo con su relato, cuando su prima llegó al lugar encontró a Simón junto a una persona que se retiró corriendo.

“Apenas llegó mi prima al lugar, Simón estaba ahí con esta persona, quien salió corriendo y lo dejó solito“, afirmó.

Aunque el perro regresó más delgado, la familia indicó que su estado general es bueno. Sin embargo, será sometido a controles veterinarios debido a algunos síntomas que presentó tras su aparición.

“Está en buen estado general, muy flaco solamente. Hoy va a ir a control al veterinario porque está con muchos vómitos, pero en rasgos generales está bien“, comentó.

Por ahora, la familia desconoce qué ocurrió durante los días que Simón estuvo desaparecido, aunque considera que la investigación y la difusión pública pudieron haber influido en su regreso. “Creemos que la presión de la Policía y los medios ha generado que lo devuelvan, ya que tenían datos muy certeros sobre su paradero“, sostuvo.

El reencuentro con Irene fue uno de los momentos más emotivos de la búsqueda.

“Simón, apenas mi prima lo llamó, se asustó, pero salió corriendo de la alegría. Cuando vio a mi mamá se le subió encima, la rasguñó completa de la emoción y no ha dormido hasta las cuatro de la mañana por la ansiedad que ambos tenían. Mi mamá no paraba de llorar“, relató Wilde.

La llegada del perro también fue celebrada por los vecinos que acompañaron la búsqueda desde el primer momento. “Salieron los vecinos a reencontrarse con él“, agregó.

Finalmente, Carla agradeció el acompañamiento de los investigadores y la difusión que tuvo el caso. “Queremos agradecer principalmente a la División de Delitos Económicos y a DIILE, que nos han estado acompañando, y a ustedes, los medios, porque sin la difusión esto no hubiese sido posible“, concluyó.