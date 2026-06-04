¿Cuándo llegan las lluvias y baja la temperatura?

Contingencias Climáticas de Mendoza informó que se espera que el fin de semana disminuya la temperatura y, además, se produzcan lloviznas en la provincia

El departamento de Contingencias Climáticas informó que se espera que disminuya la temperatura máxima que estaba posibilitando tardes muy agradables en Mendoza con valores que se acercaban a los 20 grados. Este jueves y viernes la máxima se situará en los 17 grados y para el domingo se estima que baje a 11. A esto hay que sumarle la presencia de lluvias y lloviznas.

¿Cómo estará este jueves 04-06-2026?

Este jueves estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en el sector sur de la cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 6°C

Viernes 05-06-2026

Parcial nublado con poco cambio de la temperatura. Precipitaciones en el sector sur de la cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 6°C

Sábado 06-06-2026

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura. Lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultivados Nevadas en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 5°C

Domingo 07-06-2026

Mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura. Lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultivados. Vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 11°C | Mínima: 4°C