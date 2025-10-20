Otra vez Zonda: a qué hora y en cuál departamento

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el viento caliente volverá a soplar en la provincia. Está vez será por el sur y con probabilidad en la precordillera.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 20-10-2025 vuelve el viento Zonda a la provincia. Estará presente en Malargüe y tal vez en la precordillera.

¿Cómo estará este lunes 20?

Este lunes habrá poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable hacia la noche en el sur provincial. Zonda en precordillera y Malargue. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 15°C

¿Dónde soplará el Zonda?

El Zonda estará presente en el departamento de Malargüe durante la tarde, con probabilidad que también afecte a la precordillera y Uspallata. Inestable hacia la noche en el Sur provincial.

Máxima: 32 y mínima: 15 °C

Martes 21-10-2025

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 16°C

Miércoles 22-10-2025

Algo nublado con descenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Jueves 23-10-2025

Nubosidad variable con leve ascenso de la temperatura, vientos del noreste. Tormentas aisladas hacia la noche.

Máxima: 31°C | Mínima: 15°C

Viernes 24-10-2025

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur

Máxima: 27°C | Mínima: 13°C

Sábado 25-10-2025

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, inestable hacia la noche.

Máxima: 28°C | Mínima: 12°C