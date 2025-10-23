Otra vez viento Zonda este jueves: ¿en que localidades y a partir de que hora?

La Dirección Provincial de Defensa Civil advirtió que el fenómeno se presentará entre las 11 y las 21 en distintas zonas de Mendoza. También se esperan tormentas y posible caída de granizo por la tarde.

El viento Zonda volverá a hacerse sentir este jueves en Mendoza. Según el pronóstico difundido por la Dirección Provincial de Defensa Civil, el fenómeno afectará principalmente a Malargüe, el sur provincial y toda la franja precordillerana entre las 11 y las 21.

En el Valle de Uco, el Zonda podría presentarse con menor intensidad, alcanzando velocidades promedio de 40 kilómetros por hora a partir de las 14:00. Hacia la noche, alrededor de las 19:00, ingresará viento sur desde el sur provincial, que avanzará hacia el norte hacia las 21:00, con ráfagas de entre 40 y 45 kilómetros por hora, manteniéndose durante la madrugada del viernes.

Además, se anticipa un cambio en las condiciones del tiempo hacia la tarde. El cielo, despejado durante la mañana, comenzará a cubrirse desde las 16:00 con la formación de tormentas en el sur de Mendoza, que se extenderán progresivamente hacia el Valle de Uco, el Este y el Gran Mendoza durante la noche. Las tormentas podrían incluir lluvias intensas y caída de granizo, y prolongarse hasta las 3:00 del viernes.

En la alta montaña, se espera cielo seminublado a nublado desde media mañana, mientras que en el llano la temperatura máxima rondará los 31°C, con mínimas de 8°C en Malargüe, 14°C en el sur y 15°C en el norte provincial.

Viernes con viento sur y nuevas tormentas

El viernes continuará ventoso, con persistencia de viento sur débil durante el día y aumento de la intensidad hacia la noche, alcanzando los 45 kilómetros por hora en la zona Este. El cielo estará nublado, con mejoras temporarias en la mañana, pero hacia la tarde se esperan nuevas tormentas, primero en el sur y luego en el Valle de Uco y el Gran Mendoza. No se descarta granizo pequeño.

En alta montaña habrá condiciones de mal tiempo con precipitaciones moderadas. La temperatura máxima bajará a 25°C, con mínimas similares a las del jueves.

Mejora hacia el fin de semana

El sábado se prevé un leve descenso térmico, con una máxima de 23°C y viento norte a sur leve a moderado desde la tarde. El cielo estará mayormente despejado, salvo algunas nubes en la mañana en el norte y este provincial.

El domingo, en tanto, se espera muy buen tiempo, con una máxima de 25°C y cielo despejado durante el día. Sin embargo, hacia la noche ingresará un frente frío por el norte y este, provocando un marcado descenso de temperatura durante la madrugada del lunes, jornada que se presentaría nublada pero sin lluvias significativas.

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación meteorológica y recomienda precaución ante posibles ráfagas fuertes y cambios bruscos en las condiciones del tiempo.