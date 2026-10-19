¿Otra semana con lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que como la semana.que estamos dejando, la próxima estará marcada por las constantes lluvias.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que está semana estará marcada por las constantes lluvias. De esta manera, al menos hasta el viernes, tendremos días grises y con algunas lloviznas.

¿Cómo estará este lunes 19-10-2026?

Este lunes estará mayormente nublado con lluvias y lloviznas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 8°C

¿Cómo estará el martes 20-10-2026?

El martes estará mayormente nublado con lluvias aisladas, leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 7°C

¿Qué pasa el miércoles 21-10-2026?

El miércoles estará parcialmente nublado con lluvias aisladas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 7°C

Jueves 22-10-2026

Mayormente nublado con lluvias aisladas y mejoras parciales, descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 8°C

Viernes 23-10-2026

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

Máxima: 16°C | Mínima: 4°C