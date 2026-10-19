¿Otra semana con lluvias?

¿Otra semana con lluvias?

#Pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional informó que como la semana.que estamos dejando, la próxima estará marcada por las constantes lluvias.

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Redacción ElNueve.com

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que está semana estará marcada por las constantes lluvias. De esta manera, al menos hasta el viernes, tendremos días grises y con algunas lloviznas.

¿Cómo estará este lunes 19-10-2026?

Este lunes estará mayormente nublado con lluvias y lloviznas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 8°C

¿Cómo estará el martes 20-10-2026?

El martes estará mayormente nublado con lluvias aisladas, leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 7°C

¿Qué pasa el miércoles 21-10-2026?

El miércoles estará parcialmente nublado con lluvias aisladas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 7°C

Jueves 22-10-2026

Mayormente nublado con lluvias aisladas y mejoras parciales, descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 8°C

Viernes 23-10-2026

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

Máxima: 16°C | Mínima: 4°C

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