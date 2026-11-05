OSEP modificará la entrega de algunos medicamentos: cuáles y qué deben hacer los afiliados

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) informó cambios en el circuito de gestión y dispensa de medicamentos del laboratorio Novo Nordisk. Los afiliados que tengan recetas emitidas hasta el 13 de noviembre inclusive deberán solicitar su actualización a través del bot ALMA.

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) implementará modificaciones en el sistema de gestión y entrega de medicamentos de Novo Nordisk dentro de su red de farmacias. La medida responde a cambios en la modalidad de dispensa del laboratorio y busca garantizar la continuidad de los tratamientos de sus afiliados.

A raíz de esta actualización, quienes tengan recetas de los medicamentos alcanzados, emitidas hasta el 13 de noviembre de 2026 inclusive, deberán realizar un trámite para obtener una nueva prescripción.

¿Qué medicamentos de OSEP deberán actualizar las recetas?

La modificación alcanza a los siguientes medicamentos del laboratorio Novo Nordisk:

Fiasp FlexTouch.

Fiasp Penfill.

NovoMix 30 FlexPen.

NovoRapid FlexPen.

NovoRapid Penfill 100.

Tresiba FlexTouch 200.

Insulatard HM FlexPen.

Victoza 6 mg/ml.

¿Cómo actualizar las recetas de OSEP?

Los afiliados que tengan recetas de alguno de estos medicamentos deberán ingresar al bot ALMA y seleccionar la opción «Receta Digital» para solicitar su actualización.

OSEP se encargará de gestionar las nuevas recetas, con el objetivo de simplificar el procedimiento y evitar inconvenientes en la continuidad de los tratamientos.

Una vez emitidas, las nuevas prescripciones serán enviadas al correo electrónico registrado por el afiliado. También estarán disponibles para su consulta en el sistema Mi OSEP.

¿Dónde consultar por los cambios en los medicamentos?

Para resolver dudas sobre el procedimiento o recibir más información, los afiliados pueden comunicarse con OSEP a través de la línea telefónica 0810-810-103.