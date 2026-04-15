OSEP: cuánto aumentan las cuotas de afiliados voluntarios desde mayo

La obra social mendocina actualizó los valores de las cuotas para afiliados voluntarios y estudiantes, con incrementos que van desde los $52.000 hasta más de $200.000 según la edad y la categoría. También se fijaron nuevos aranceles médicos y recargos por mora.

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) anunció un ajuste en las cuotas de los afiliados voluntarios, que comenzará a regir en mayo. La medida impactará en estudiantes, titulares y adherentes, con montos diferenciados según edad y condición, además de la incorporación de nuevos aranceles médicos y recargos por mora.

El organismo explicó que la actualización responde a la necesidad de “administrar y cuidar el capital generado por los afiliados obligatorios”, garantizando la sustentabilidad del sistema y la cobertura de los Fondos Especiales destinados a enfermedades catastróficas y discapacidad.

Nuevos valores de cuotas

Los montos mensuales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Plan Novo: $85.600

$85.600 Titular menor de 40 años: $104.000

$104.000 Cónyuge/adherente menor de 40 años: $92.000

$92.000 Titular de 40 a 49 años: $117.000

$117.000 Cónyuge/adherente de 40 a 49 años: $104.000

$104.000 Titular de 50 a 59 años: $143.000

$143.000 Cónyuge/adherente de 50 a 59 años: $124.400

$124.400 Titular mayor de 60 años: $210.000

$210.000 Cónyuge/adherente mayor de 60 años: $201.900

$201.900 Hijo hasta el segundo menor de 21 años: $63.100

$63.100 Hijo desde el tercero menor de 21 años: $52.000

Además, los voluntarios del sistema obligatorio deberán abonar $104.000, mientras que los estudiantes terciarios tendrán una cuota de $52.000.

Aranceles médicos y recargos

La resolución también fijó nuevos valores para exámenes médicos:

Examen de admisión adultos: $39.300

$39.300 Examen de admisión niños: $31.200

$31.200 Papanicolaou y colposcopía: $55.400

$55.400 Otoemisiones acústicas: $27.800

$27.800 Exámenes en Malargüe y General Alvear: $24.800

En cuanto a los recargos, se estableció un monto de $2.500 por mora en el segundo vencimiento de la cuota.

Fundamentos del incremento

OSEP aclaró que los valores se calcularon tomando como referencia las cuotas de marzo 2026, con un ajuste definido por las áreas técnicas. El objetivo es mantener la estabilidad financiera del sistema y garantizar la cobertura de los afiliados voluntarios, que representan un segmento creciente dentro de la obra social.

Contexto

La actualización de valores se enmarca en un escenario de ajustes periódicos en el sistema de salud, donde las obras sociales buscan equilibrar costos y prestaciones frente a la inflación y el aumento de los servicios médicos.

Con esta medida, OSEP busca sostener la cobertura de los afiliados voluntarios y garantizar la continuidad de los programas especiales, aunque el incremento representa un desafío económico para miles de familias mendocinas que dependen de la obra social.