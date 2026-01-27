Orgullo mendocino: una joven de 16 años fue convocada a la Selección Argentina de arquería

La deportista entrena en Maipú y fue citada al seleccionado nacional Sub 18. Ahora se prepara para un evaluatorio clave que podría llevarla a competir a nivel internacional.

Mendoza vuelve a decir presente en el deporte nacional. Macarena Núñez Reyes, una joven mendocina de 16 años, fue convocada a la Selección Argentina de arquería Sub 18, convirtiéndose en una de las representantes más jóvenes de la provincia en este deporte que combina precisión, concentración y disciplina.

La adolescente se forma en la escuela Arqueros Andinos, ubicada en el departamento de Maipú, un espacio donde cada sábado se practica tiro con arco deportivo y que hoy celebra la convocatoria de una de sus atletas al seleccionado nacional.

Un objetivo cumplido y un nuevo desafío

La citación al combinado argentino representa un hito en la carrera de Macarena, quien comenzó a competir fuera de la provincia con la mira puesta en llegar a lo más alto. La joven se encuentra actualmente entrenando de manera intensiva, ya que en febrero deberá afrontar un evaluatorio nacional, instancia clave para definir su clasificación a un torneo internacional en Panamá.

El llamado a la selección es el resultado de años de constancia, entrenamiento y pasión por un deporte poco tradicional, pero con fuerte crecimiento en Mendoza y en el país. “Es muy importante para mí porque lo tuve de objetivo. Es muy significativo porque estuve entrenando mucho para poder entrar”, enfatizó la joven.

Su mamá contó que cuando ella le pidió practicar este deporte, ella se sorprendió porque pensó que se trataba de fútbol y no de tiro con arco.

La arquería, un deporte que crece en Mendoza

El tiro con arco es uno de los deportes más antiguos del mundo y requiere estrictas normas de seguridad. Las flechas pueden alcanzar velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora y se disparan a distancias que van de 20 a 70 metros, siendo esta última la distancia olímpica.

Macarena compite con arco recurvo olímpico, el mismo que se utiliza en los Juegos Olímpicos. Este equipamiento incluye palas, cuerda, mira, estabilizadores y otros elementos técnicos que permiten mejorar la precisión y la estabilidad del disparo.

Si bien el equipamiento profesional puede superar los mil dólares, en la escuela Arqueros Andinos se facilita todo el material necesario para quienes se inician en la disciplina. El costo mensual del curso es accesible y busca fomentar la práctica del deporte, especialmente entre jóvenes.

La escuela funciona los sábados, con clases por la mañana y por la tarde durante el verano, y se ha transformado en un semillero de nuevos talentos en la arquería mendocina.