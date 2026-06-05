Orgullo mendocino: alumnos del colegio Pablo Besson clasificaron a un mundial de robótica en México y buscan ayuda para viajar

Tienen apenas 13 y 14 años, diseñan y programan robots desde Mendoza y ahora representarán a la provincia en una de las competencias de tecnología más importantes del mundo. Para cumplir el sueño necesitan recaudar fondos.

Un grupo de estudiantes mendocinos del colegio Pablo Besson logró un hito que llena de orgullo a toda la provincia: clasificó a una prestigiosa competencia internacional de robótica que se desarrollará en México. Los jóvenes integran el equipo Argenbot y, tras destacarse en las instancias clasificatorias, obtuvieron el derecho de representar a Mendoza y a la Argentina frente a equipos de distintos países. Sin embargo, el desafío no termina en la competencia: ahora necesitan reunir fondos para costear el viaje y que más integrantes puedan vivir esta experiencia única.

Los protagonistas de esta historia son alumnos de segundo año del colegio Pablo Besson, quienes forman parte del equipo Argenbot, un proyecto educativo enfocado en la programación, el diseño y la construcción de robots.

A pesar de ser uno de los grupos con menor edad dentro de la competencia, lograron destacarse gracias a su trabajo, compromiso y capacidad para resolver complejos desafíos tecnológicos.

La clasificación les permitirá participar de la First Tech Challenge, considerada una de las competencias educativas de robótica más importantes a nivel internacional.

Qué es la First Tech Challenge

La First Tech Challenge reúne cada año a miles de estudiantes de distintos países que deben diseñar, construir y programar robots capaces de cumplir misiones específicas dentro de una cancha de juego.

La competencia combina conocimientos de ingeniería, programación, matemática, creatividad y trabajo en equipo, convirtiéndose en una plataforma clave para impulsar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes.

En esta edición, los estudiantes mendocinos tendrán la oportunidad de medirse con equipos de toda América y demostrar el nivel alcanzado por la educación tecnológica local.

Según explicaron los integrantes de Argenbot, durante los primeros 30 segundos el robot funciona de manera autónoma gracias a la programación desarrollada por los estudiantes. Luego, durante el resto del desafío, es controlado por un operador que debe ejecutar distintas maniobras para sumar puntos.

El equipo trabajó durante meses en mejoras vinculadas a sensores, medición de distancias y precisión de movimientos para optimizar el rendimiento de su robot frente a los desafíos planteados por la organización.

El desafío ahora es recaudar dinero para viajar: cómo colaborar con el equipo Argenbot

Aunque la clasificación ya está asegurada, las familias y docentes enfrentan una nueva carrera contra el tiempo: conseguir los recursos necesarios para financiar el viaje a México.

Actualmente, la delegación prevé que tres alumnos representen al equipo junto a dos mentores, aunque el objetivo es lograr que más estudiantes puedan formar parte de la experiencia.

Para reunir fondos, los jóvenes impulsan distintas iniciativas solidarias, entre ellas una rifa con importantes premios y la participación en ferias donde venden productos elaborados por ellos mismos.

Además, participan todos los sábados en una feria ubicada en la Plaza 2 de Abril del Barrio Municipal, donde venden distintos productos para recaudar dinero. Cada colaboración representa una oportunidad para que estos jóvenes talentos puedan llevar el nombre de Mendoza a una de las competencias de robótica más importantes del planeta. Podés hacer tu aporte al: