Oportunidad de trabajo en Mendoza: buscan personal de limpieza en el Gran Mendoza

Una firma local inició la búsqueda de operarios de limpieza masculinos y femeninos para cubrir vacantes en la zona del Gran Mendoza. Conocé los requisitos y cómo postular.

Una empresa de limpieza con actividad en el Gran Mendoza abrió una nueva búsqueda laboral para ampliar su equipo de trabajo.

Acerca del puesto de trabajo

La vacante es para cubrir puestos de operarios y operarias de limpieza, en modalidad full time.

El empleo ofrece sueldo según convenio, con condiciones de contratación dentro del marco legal vigente.

¿Cuáles son los requisitos?

Según la convocatoria, quienes quieran postularse deben cumplir con los siguientes puntos:

Edad entre 30 y 50 años.

entre 30 y 50 años. Experiencia previa en tareas de limpieza (excluyente).

previa en tareas de limpieza Buena presencia.

Disponibilidad para jornada completa.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae al correo electrónico:

📧 rrhhempresadelimpieza@gmail.com