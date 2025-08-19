Oportunidad de trabajo en Mendoza: buscan operario de depósito en Guaymallén

La empresa Víctor Gullo SRL abrió una convocatoria laboral en su Casa Central y busca incorporar personal. Conocé los requisitos y cómo postular.

La firma mendocina Víctor Gullo SRL, reconocida en el rubro y con años de trayectoria, anunció una nueva búsqueda laboral para su Casa Central en Guaymallén.

La vacante disponible es para el puesto de Operario de Depósito, con jornada completa en horario comercial.

Acerca del puesto de trabajo

El empleo es de jornada completa en horario comercial, lo que permite un esquema de trabajo previsible y organizado. Además, la incorporación será dentro de una empresa consolidada en el mercado mendocino y en constante crecimiento.

¿Cuáles son los requisitos?

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con las siguientes condiciones:

Edad entre 25 y 35 años.

entre 25 y 35 años. Experiencia comprobable en depósitos (excluyente).

comprobable en depósitos (excluyente). Buena presencia.

Puntualidad.

Compromiso y responsabilidad en la tarea.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas podrán enviar su currículum vitae a través de las siguientes vías: